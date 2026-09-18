Эксперт рассказал о причинах выхода белых медведей к людям

18 сентября 2026, 06:30

Гендиректор фонда «Природа и люди» назвал причины выхода белых медведей к людям

Фото: iStock/James B Williams Photography

Из‑за сокращения площади морского льда в Арктике белые медведи всё чаще вынуждены оставаться на суше, а это повышает риск их столкновений с людьми. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков.