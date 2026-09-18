Эксперт рассказал о причинах выхода белых медведей к людям
Из‑за сокращения площади морского льда в Арктике белые медведи всё чаще вынуждены оставаться на суше, а это повышает риск их столкновений с людьми. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков.
Эксперт отметил, что морской лёд — не просто среда обитания для белого медведя, а ключевая площадка для охоты на тюленей, которые являются основой его питания. По словам Рыбакова, из‑за того, что весной лёд тает раньше, а осенью формируется позже, у животных сокращается период эффективной охоты. В результате медведям приходится дольше существовать за счёт собственных жировых запасов, а значит, дольше находиться на суше.
Это напрямую влияет на рост числа случаев, когда хищники заходят в населённые пункты и на территории различных объектов инфраструктуры. При этом, как подчеркнул эксперт, на вероятность таких заходов влияют не только изменения ледовой обстановки, но и другие факторы — в первую очередь так называемые аттрактанты, то есть привлекающие животных сигналы и запахи.
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