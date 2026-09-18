Многофункциональный кирпич: iPhone 18 Pro Max вышел в России с рекордным числом ограничений

18 сентября 2026, 05:46

iPhone 18 Pro Max вышел в России с беспрецедентным числом ограничений

Фото: iStock/dikushin

Сегодня в России стартовал официальный старт продаж нового iPhone 18 Pro Max. Новинка появилась в магазинах более чем в 65 странах.