Многофункциональный кирпич: iPhone 18 Pro Max вышел в России с рекордным числом ограничений
Сегодня в России стартовал официальный старт продаж нового iPhone 18 Pro Max. Новинка появилась в магазинах более чем в 65 странах.
Российские покупатели, оформившие предзаказы у местных ритейлеров, в тот же день начнут получать первые экземпляры устройства. Однако, как сообщает газета «Известия», владельцам смартфона в России придётся столкнуться с рекордным количеством ограничений — недоступными оказались как минимум 18 функций и сервисов линейки. Часть из них можно активировать только при смене региона и переключении интерфейса на английский язык.
Значительная доля ограничений связана с Apple Intelligence — одной из ключевых новинок линейки. В России эта система не работает с русским языком, из‑за чего ряд продвинутых функций остаётся недоступным. В частности, пользователи не смогут воспользоваться обновлённой версией Siri с персональным контекстом: она не умеет анализировать содержимое приложений и выполнять комплексные задачи внутри системы. Кроме того, не получится задействовать интеграцию ChatGPT через Siri, а также инструменты Writing Tools, позволяющие менять стиль текста, сокращать или перефразировать его.
Языковые барьеры распространяются и на другие функции: Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence, расширенный поиск по фото и опцию Clean Up. Также в России не поддерживается русский язык в Live Translation. Это значит, что не будет работать мгновенный перевод сообщений, разговоров и аудиоконтента через AirPods.
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