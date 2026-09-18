Жители дома в Петербурге столкнулись с «мусорным апокалипсисом» в коридоре
В одном из домов на Васильевском острове в Петербурге жильцы столкнулись с серьёзной бытовой проблемой. Из‑за захламления лестничной клетки жизнь соседей стала невыносимой, сообщает 78.ru.
Хозяйкой «мусорной горы» является 79‑летняя пенсионерка, которая постепенно вынесла содержимое своей квартиры в общий коридор. В итоге на лестнице образовалась настоящая полоса препятствий, из-за чего пройти к своим квартирам соседям теперь крайне сложно. При этом ситуация осложняет жизнь и самой женщине: из‑за обилия вещей она не может спать лёжа, страдает от недосыпа и испытывает трудности с питанием.
Одна из соседок заявила, что арендодатель заранее предупреждал её о непростой ситуации, назвав пенсионерку «финальным боссом». По словам женщины, пожилая соседка охотно говорит о желании навести порядок, но любая попытка избавиться от хлама вызывает у неё резкую реакцию — она считает это кражей и уверяет, что в выброшенных вещах было «что‑то жизненно важное».
Управляющая компания уже пыталась решить проблему и расчищала лестничную клетку, однако спустя время коридор вновь оказался завален вещами, которые пенсионерка приносит с улицы. Жители дома надеются, что благодаря огласке ситуацией займутся районная администрация и органы социальной защиты. Они рассчитывают, что одинокой пожилой женщине смогут оказать нужную поддержку и помочь справиться с накопившимися трудностями.
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