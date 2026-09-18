Жители дома в Петербурге столкнулись с «мусорным апокалипсисом» в коридоре

18 сентября 2026, 06:14

Фото: iStock/trekandshoot

В одном из домов на Васильевском острове в Петербурге жильцы столкнулись с серьёзной бытовой проблемой. Из‑за захламления лестничной клетки жизнь соседей стала невыносимой, сообщает 78.ru.