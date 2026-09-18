На избирательном участке во Владивостоке прозвучала песня «Матушка-земля»
Во Владивостоке на избирательных участках создали по-настоящему душевную атмосферу. Горожан встречали не только члены комиссий, но и маленькие артисты, а также студенты с угощениями.
На одном из участков восьмилетняя Алисия вместе с бабушкой в русских национальных костюмах приветствовали избирателей, пришедших исполнить свой гражданский долг. Кульминацией встречи стало трогательное выступление девочки, которая исполнила песню «Матушка‑земля». Кадры с места событий опубликовало правительство Приморского края.
Приятным сюрпризом порадовал и другой участок, где студенты колледжа угощали гостей домашними пирожками. Такие детали помогли сделать день голосования более тёплым и запоминающимся.
Свой голос отдал и губернатор Приморского края Олег Кожемяко, став 51‑м избирателем на своём участке. Глава региона отметил удобство трёхдневного формата выборов, так как это даёт человеку спокойно распорядиться и своими выходными и рабочим днём.
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