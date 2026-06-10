Эксперт рассказал о странах, с которых нужно брать пример российским ТЦ
Управляющий партнер Союза торговых центров Сергей Платицын считает, что российским торговым центрам стоит изучать опыт Испании, Мексики, Таиланда, Турции и Индонезии. Об этом сообщает РИА Недвижимость.
По его словам, ТЦ на Бали могут служить примером по оформлению входных групп. Он отметил, что там используют заметные декоративные элементы, из-за чего пройти мимо сложно. В Бангкоке, как сказал эксперт, особенно сильны отделка и организация акций с презентациями новых коллекций. Платицын добавил, что в Испании торговые центры отличаются высокой насыщенностью. Там же находится крупнейший молл Европы — Puerto Venecia в Сарагосе. Для решения проблемы с заполнением больших площадей он предложил обратить внимание на опыт торговых центров в Мехико — Centro Santa Fe, Mitikah и Antara. Там крупные площади передают одному оператору, а тот уже сам подбирает арендаторов.
Эксперт отметил, что ТЦ Португалии компактнее и похожи на российские объекты уровня А. При этом, по его оценке, заброшенных объектов и площадок, нуждающихся в реконцепции, там нет, потому что собственники постоянно улучшают свои центры. В Турции, по словам Платицына, хорошо развита товарная матрица. В качестве примера он привел стамбульский Zorlu, где можно найти одежду любых размеров.
Он рекомендовал изучить и опыт Дубая с Казахстаном, где арендаторы готовы ждать свободные площади по шесть-семь лет. Говоря о ситуации в России, Платицын заявил, что бизнес торговых центров переживает кризис. По его мнению, многие собственники воспринимают ТЦ как «коробку с арендаторами, которые приносят деньги» и не хотят вкладываться в развитие. При этом, как отметил эксперт, есть и те, кто ездит по миру, изучает зарубежные решения и привозит идеи в Россию.
В РФ крупнейшим торговым центром считается Авиапарк в Москве. Его общая площадь составляет около 400 тысяч квадратных метров, а арендопригодная — более 230 тысяч.
Читайте также: