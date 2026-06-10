Эксперт рассказал о странах, с которых нужно брать пример российским ТЦ

10 июня 2026, 07:58

В СТЦ назвали страны, с которых нужно брать пример торговым центрам России

Фото: iStock/NiseriN

Управляющий партнер Союза торговых центров Сергей Платицын считает, что российским торговым центрам стоит изучать опыт Испании, Мексики, Таиланда, Турции и Индонезии. Об этом сообщает РИА Недвижимость.