В США вынесли приговор бывшему командиру «Талибана»
Бывший командир движения «Талибан» Хаджи Наджибулла получил 42 года тюремного заключения в США по обвинению в захвате заложников и причастности к терактам. Об этом сообщило американское министерство юстиции.
50‑летний уроженец Афганистана признал свою вину 25 апреля 2025 года. Согласно приговору, вынесенному в 10 июня, помимо основного срока, суд назначил ему еще пять лет условно‑досрочного освобождения.
В рамках разбирательства рассматривались нападения «Талибана» на силы США и НАТО. Также в деле фигурируют эпизоды захвата и удержания людей с целью вымогательства выкупа. В материалах суда указано, что среди заложников оказался журналист газеты The New York Times.
С 2007 по 2009 год Наджибулла занимал пост командира движения «Талибан» в афганской провинции Майдан‑Вардак, которая граничит с Кабулом. Под его руководством проводились операции, в результате которых пострадали как американские граждане, так и местные жители.
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