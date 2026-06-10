В США вынесли приговор бывшему командиру «Талибана»

10 июня 2026, 06:28

Экс-командира «Талибана» приговорили в США к 42 годам тюрьмы

Фото: istockphoto/Gatsi

Бывший командир движения «Талибан» Хаджи Наджибулла получил 42 года тюремного заключения в США по обвинению в захвате заложников и причастности к терактам. Об этом сообщило американское министерство юстиции.