Россиянам назвали норму потребления воды в жару
В пресс-службе Роскачества посоветовали взрослым в жаркую погоду увеличивать дневной объем воды примерно на пол-литра. Об этом сообщает «Лента.ру».
Специалисты напомнили, что в обычных условиях взрослому человеку нужно около 30 миллилитров воды на килограмм массы тела в сутки. Так, при 60 это 1,8 литра, а при 70 — 2,1 литра. В жару потребность в жидкости растет из-за активного потоотделения. Эксперты рекомендовали не пить весь объем сразу. Воду лучше распределять в течение дня и делать несколько глотков каждые 20–30 минут. Отдельное внимание они посоветовали уделять детям и пожилым людям, потому что у них жажда ощущается слабее.
В Роскачестве отметили, что не каждый напиток подходит для жары. Кофе, сладкие газировки и пакетированные соки, по словам специалистов, не утоляют жажду и могут усиливать потерю жидкости. Лучшим выбором они назвали чистую питьевую воду, несладкий морс или зеленый чай.
Эксперты добавили, что ледяная вода может вызвать спазм сосудов. Напитки комнатной температуры, по их словам, организм усваивает быстрее, и они безопаснее для горла. Если в жару появляются сильная усталость, головная боль или учащенное сердцебиение, в Роскачестве посоветовали зайти в прохладное помещение, выпить несколько глотков воды и отдохнуть. Если самочувствие не улучшается, стоит обратиться к врачу.
Жара — это период высокой температуры воздуха, который создает дополнительную нагрузку на организм и может влиять на самочувствие, работоспособность и качество сна. В такие дни особенно важно избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, носить легкую светлую одежду, чаще находиться в тени или прохладных помещениях и соблюдать питьевой режим.
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