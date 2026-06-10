Россиянам назвали норму потребления воды в жару

10 июня 2026, 07:41

Роскачество посоветовало увеличивать норму воды в жару на пол-литра

Фото: iStock/demaerre

В пресс-службе Роскачества посоветовали взрослым в жаркую погоду увеличивать дневной объем воды примерно на пол-литра. Об этом сообщает «Лента.ру».