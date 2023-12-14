Эксперт рассказал об опасности оплаты товаров по QR-коду

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Мошенники активно используют оплату через QR-коды для получения личных данных пользователей, заявил эксперт Ваге Закарян агентству «Прайм».
По его словам, данный метод оплаты не так безопасен, как использование обычных банковских карт. При совершении покупок через QR-коды важно следить за указанным получателем, так как подмена реквизитов может привести к невозможности возврата денег или отмены покупки.
Закарян рекомендует использовать динамичные QR-коды, формируемые для конкретной покупки, как более безопасную опцию. Он предупредил, что злоумышленники могут наложить свой QR-код поверх оригинального, если используется статичный QR-код.
Эксперт отметил, что кешбэк за оплату по QR-кодам не всегда начисляется, и такие платежи рекомендуется проводить только в точках с надежным интернет-соединением. При обрыве связи кассовый аппарат не выдаст чек, даже если средства уже были списаны, но если деньги ушли на счет магазина, они будут возвращены.
Он также подчеркнул важность безопасности при онлайн-оплатах через QR-коды, указав на фейковые и фишинговые QR-коды, а также на потенциально опасные акции, такие как подозрительные распродажи и лотереи.
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Закарян рекомендует использовать динамичные QR-коды, формируемые для конкретной покупки, как более безопасную опцию. Он предупредил, что злоумышленники могут наложить свой QR-код поверх оригинального, если используется статичный QR-код.
Он также подчеркнул важность безопасности при онлайн-оплатах через QR-коды, указав на фейковые и фишинговые QR-коды, а также на потенциально опасные акции, такие как подозрительные распродажи и лотереи.
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Артем Кузьмин