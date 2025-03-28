Эксперт рассказал об отличиях такси сегодняшнего и прошлого

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Недавно во всем мире отметили День таксиста. Транспортный эксперт Павел Яблоков рассказал об основных отличиях услуг такси нынешнего и прошлого. По его словам, сейчас сервис полностью приспособлен для интровертов, так как указывая в приложении маршрут из точки А в точку Б, он может поставить пункт об отказе общения с водителем.
«Раньше общение таксиста и пассажира было неформальным. Конечно, были фиксированные цены на поездку, но часто таксисты просто «забывали» включать счетчик и называли произвольную стоимость поездки. А счетчик работал в основном для приезжих туристов, которые не знали город», — поделился эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».В то же время стало известно, что только с начала года в Санкт-Петербурге возбудили 139 исполнительных производств в отношении велосипедистов и самокатчиков. Как сообщает «Петербургский дневник», сумма взысканий уже достигла 111 тысяч рублей.
«А в прошлом году в отношении нарушителей ПДД на электротранспорте было возбуждено 2300 исполнительных производств на общую сумму более 1,8 миллиона рублей. <…> Чаще всего правонарушения на велосипеде и самокате совершают жители Центрального, Приморского и Кировского районов», — отмечает издание.Читайте также:
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Данил Пономарев