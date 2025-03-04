В Москве таксист силой выгнал из машины пассажирку с температурой из-за смены способа оплаты

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В Москве водитель «Яндекс Такси» силой выгнал из машины пассажирку с температурой из-за смены способа оплаты. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам пострадавшей, причиной агрессивного поведения водителя стало изменение в приложении способа оплаты на наличные. Спустя несколько минут после начала поездки таксист настоял на немедленном расчете.
Когда пассажирка заявила, что заплатит в конце поездки, мужчина потребовал покинуть автомобиль. Женщина объяснила, что у нее высокая температура. Тогда водитель продолжил поездку, но свернул с маршрута, остановился и вышел на улицу. Уточняется, что таксист хватал кричащую пассажирку и пытался вытащить ее из машины.
Пострадавшая написала заявление в полицию. Материальный ущерб она оценила в 15 тыс рублей.
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Когда пассажирка заявила, что заплатит в конце поездки, мужчина потребовал покинуть автомобиль. Женщина объяснила, что у нее высокая температура. Тогда водитель продолжил поездку, но свернул с маршрута, остановился и вышел на улицу. Уточняется, что таксист хватал кричащую пассажирку и пытался вытащить ее из машины.
Пострадавшая написала заявление в полицию. Материальный ущерб она оценила в 15 тыс рублей.
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Екатерина Коршунова