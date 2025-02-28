В Подмосковье остановлена работа 800 такси из-за отсутствия страхования гражданской ответственности перевозчика

Фото: пресс-служба подмосковного Минтранса
В Подмосковье свыше 800 автомобилей такси не смогут перевозить пассажиров из-за отсутствия полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«С 1 сентября прошлого года все перевозчики такси обязаны иметь полис, который должен защитить пассажиров во время поездки. Предоставление услуг такси без этого документа грозит не только аннулированием разрешения, но и административным штрафом. С начала действия этой меры было аннулировано 18 разрешений с более чем 800 машинами», – рассказали в ведомстве.Осуществление перевозок пассажиров без договора ОСГОП наказывается административным штрафом для должностных лиц в размере до 50 тыс. рублей, на юрлиц – до 1 млн рублей.
«Обязательное оформление ОСГОП – федеральная мера. Все перевозчики такси обязаны иметь такой полис. Ранее при любом происшествии в дороге пассажир мог претендовать в рамках полиса ОСАГО на выплату до 500 тыс. рублей. Сейчас пассажиры получили дополнительную финансовую защиту и в случае аварии могут претендовать на выплату по ОСГОП до 2 млн рублей за вред жизни или здоровью и до 23 тыс. рублей – за причинение вреда имуществу», – добавили в министерстве.Полис оформляется на год. После оформления документа в выбранной страховой компании, перевозчику нужно подать заявление через РПГУ на подуслугу «Внесение изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси».
По данным подмосковного Минтранса, сейчас в Московской области зарегистрировано более 118 тыс. машин такси и свыше 32,5 тыс. перевозчиков.
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Лора Луганская