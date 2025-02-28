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В Подмосковье остановлена работа 800 такси из-за отсутствия страхования гражданской ответственности перевозчика

В Подмосковье остановлена работа 800 такси из-за отсутствия ОСГОП
Фото: пресс-служба подмосковного Минтранса

Фото: пресс-служба подмосковного Минтранса

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В Подмосковье свыше 800 автомобилей такси не смогут перевозить пассажиров из-за отсутствия полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«С 1 сентября прошлого года все перевозчики такси обязаны иметь полис, который должен защитить пассажиров во время поездки. Предоставление услуг такси без этого документа грозит не только аннулированием разрешения, но и административным штрафом. С начала действия этой меры было аннулировано 18 разрешений с более чем 800 машинами», – рассказали в ведомстве.
Осуществление перевозок пассажиров без договора ОСГОП наказывается административным штрафом для должностных лиц в размере до 50 тыс. рублей, на юрлиц – до 1 млн рублей.
«Обязательное оформление ОСГОП – федеральная мера. Все перевозчики такси обязаны иметь такой полис. Ранее при любом происшествии в дороге пассажир мог претендовать в рамках полиса ОСАГО на выплату до 500 тыс. рублей. Сейчас пассажиры получили дополнительную финансовую защиту и в случае аварии могут претендовать на выплату по ОСГОП до 2 млн рублей за вред жизни или здоровью и до 23 тыс. рублей – за причинение вреда имуществу», – добавили в министерстве.
Полис оформляется на год. После оформления документа в выбранной страховой компании, перевозчику нужно подать заявление через РПГУ на подуслугу «Внесение изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси».

По данным подмосковного Минтранса, сейчас в Московской области зарегистрировано более 118 тыс. машин такси и свыше 32,5 тыс. перевозчиков.

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Спасатели Подмосковья вызволили из закрытой квартиры пенсионерку с переломом шейки бедра
Спасатели Подмосковья вызволили из квартиры пенсионерку с переломом бедра
28 февраля 2025, 21:03

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса открыли дверь квартиры, где находилась обездвиженная пенсионерка. Инцидент произошёл в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина, который не мог попасть в квартиру 76-летней матери. Дверь была закрыта на задвижку, а ключ вставлен в замочную скважину изнутри.
«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы вскрыли дверь специальным инструментом, обеспечив родственнику и медикам доступ в жильё. Пожилая женщина лежала на полу, она была в сознании, но не могла двигаться. Спасатели осторожно зафиксировали пострадавшую на жёстких носилках и перенесли с пятого этажа в автомобиль скорой помощи», – рассказал замначальника поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части Сергей Шумов.
С подозрением на перелом шейки бедра пенсионерку госпитализировали.

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В Балашихе открыли первое робо-кафе с роботом-бариста
28 февраля 2025, 19:56

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

В балашихинском парке «Пехорка» появилось первое в городе робо-кафе с новым форматом заказа кофе. Теперь посетители могут получить напиток у искусственного интеллекта, выбрав опции на сенсорном экране, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Устройство работает автономно, не требуя присутствия человека. Робот готовит разные напитки – от классического эспрессо до освежающих лимонадов и молочных коктейлей. Зимой на смену прохладительным напиткам приходят горячие – глинтвейн, кисель, чай и пунш», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Глава Балашихи Сергей Юров заказал кофе и посоветовал горожанам тоже получить напиток из рук бариста с искусственным интеллектом.
«Первый в нашем городском округе бариста с искусственным интеллектом наливает кофе. Пользуйтесь прекрасной погодой, приходите в наши парки и отдыхайте. Впереди последние дни Масленицы», – Сергей Юров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Как отметили в пресс-службе, робот работает круглосуточно и может готовить до 60 напитков в час.

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В Подмосковье для запуска бизнеса доступно более 150 объектов недвижимости за 1 рубль
В Подмосковье для запуска бизнеса доступно 150 объектов недвижимости за 1 рубль
28 февраля 2025, 19:38

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предпринимателям Московской области в рамках региональной программы «Недвижимость за 1 рубль» сегодня доступно более 150 объектов.
Подобрать подходящее здание или помещение можно на инвестиционной карте

«Программа работает в регионе с 2023 года, и сегодня в аренду по льготной ставке бизнесу передали уже около 300 объектов. Подобрать недвижимость можно с помощью фильтров на инвесткарте региона. Сейчас на ней доступно более 150 объектов по программе «Недвижимость за 1 рубль». Больше всего объектов – 26 – доступно в Шатуре. На втором месте – Коломна и Богородский. Там для запуска предприятия можно подобрать один из 11 объектов. На третьем месте – Серпухов с девятью объектами», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Воспользоваться программой могут субъекты малого и среднего бизнеса. Предпринимателям необходимо отремонтировать арендованную недвижимость в течение полутора лет или провести реконструкцию за три года. Срок льготной аренды помещения – до 10 лет, здания – до 15. Благодаря этому инвесторы могут сэкономить на аренде недвижимости. На инвестиционной карте Московской области можно также подать заявку на получение здания или помещения. Её рассмотрят в течение 10 дней, после чего при положительном решении можно будет подписать договор аренды.

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В подмосковных дворах в этом году обновят более 545 тыс. кв. м. асфальта
28 февраля 2025, 19:04

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Во дворах и внутриквартальных проездах Подмосковья с приходом весны стартует программа благоустройства «Ямочный ремонт большими картами – свыше 25 кв. м». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В этом году планируется обустроить более 545 тыс. кв. м. асфальтового покрытия. Способ ремонта «большими картами» за счёт сплошной укладки материалов и минимизации стыковочных швов повышает стойкость покрытия к поглощению влаги, увеличивает срок его службы.

Из-за частых перепадов температуры на протяжении всей зимы асфальт активнее подвергался трещинам и разрушениям. Поэтому ожидается увеличение числа ям и выбоин.
«Ремонт «большими картами» в этом случае покажет самую высокую эффективность. Как только наступит устойчивая температура 5°С, приступим к работам. В этом году обновим более 545 тыс. кв. м. покрытия у многоквартирных домов. В программе участвуют 48 городских округов», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По данным ведомства, преимущества работ «большими картами» – равномерное распределение нагрузки на покрытие, использование однородных материалов и снижение количества повторных ремонтов.

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Химкинские депутаты избрали главой городского округа Елену Землякову
28 февраля 2025, 18:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Елена Землякова избрана главой городского округа Химки, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. За её кандидатуру единогласно проголосовал Совет депутатов муниципалитета.
Заседание состоялось 28 февраля при участии депутата Госдумы Ирины Родниной, а также депутатов Мособлдумы Михаила Раева и Владислава Мирзонова.
«Убеждена, что залогом успешного решения большинства жизненно важных вопросов является тесное взаимодействие с жителями. Для меня очень важна обратная связь. Только так можно понять то, что действительно нужно людям здесь и сейчас. Стратегия развития округа будет основана на указах нашего президента и программах губернатора», – сказала после избрания Землякова.
27 января её назначили временно исполняющим полномочия главы Химок.

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