Эксперт рассказал о рекордной индексации почти всех пенсий с 1 марта

Фото: IStock/Denis Vostrikov
Весной 2024 года льготникам разных категорий продолжат увеличивать размер выплат. Среди них неработающие пенсионеры, пенсионеры старше 80 лет. О том, кому и насколько увеличат пенсии, в эфире «Радио 1» рассказал независимый эксперт пенсионной отрасли Сергей Звенигородский.
Отмечается, что С 1 марта произойдёт индексация пенсий тех, кому исполнилось 80 лет. По словам специалиста, на 7,5% вырастет страховая часть. Таким образом, выплата вырастет большее чем на 1,5 тысячи рублей.
Никаких заявлений для индексации выплаты подавать не нужно — все перерасчёты производятся автоматически.
Кроме этого, на увеличение размера пособий могут рассчитывать россияне, которые получают пенсию по инвалидности, — сумма выплат станет больше, если в предыдущем месяце гражданину была установлена более тяжёлая группа. Стоит отметить, что для инвалидов I группы, которые достигли возраста 80 лет, повторное повышение выплат не предусмотрено.
Также с 1 марта вступят в силу изменения о сроках выплаты. Сергей Звенигородский подчеркнул, что теперь не нужно будет ждать целого квартала, чтобы получать деньги после выхода на пенсию.
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«Индексация с 1 марта – это обычное ежегодное изменение. Если брать страховую часть пенсии – она вырастет на 7,5 процента. То есть прибавка в среднем составит где-то 1,5 тысячи рублей», — сказал Звенигородский.
Кроме этого, на увеличение размера пособий могут рассчитывать россияне, которые получают пенсию по инвалидности, — сумма выплат станет больше, если в предыдущем месяце гражданину была установлена более тяжёлая группа. Стоит отметить, что для инвалидов I группы, которые достигли возраста 80 лет, повторное повышение выплат не предусмотрено.
Также с 1 марта вступят в силу изменения о сроках выплаты. Сергей Звенигородский подчеркнул, что теперь не нужно будет ждать целого квартала, чтобы получать деньги после выхода на пенсию.
«Изменение касается работающих пенсионеров, которые закончили свою трудовую деятельность и подали заявление. Раньше срок рассмотрения и постановки на учёт составлял квартал. То есть человек вышел в начале квартала на трудовую пенсию и квартал производился перерасчёт. Сейчас перерасчёт будет производиться в течение месяца. То есть на второй месяц уже будет производиться выплата с увеличением, с индексацией тех денег, которые накопились, пока человек работал», — объяснил эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова