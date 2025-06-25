Эксперт рассказал, откуда чаще всего происходят утечки данных

25 июня 2025, 07:18

Сродных: утечка данных все больше исходит от внутренних нарушителей

Фото: iStock/shironosov

На прошедшем ПМЭФ-2025 генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных заявил, что утечки чувствительной информации и персональных данных в последние годы все чаще связаны с действиями сотрудников компаний, а не с уязвимостями информационных систем. Об этом пишет РИА Новости.





Сродных отметил, что хотя утечки происходят как по техническим, так и по человеческим причинам, динамика показывает рост случаев, связанных с внутренними нарушителями.





«Злоумышленники продолжают искать уязвимости в системах, однако защита становится всё более эффективной. В то же время люди остаются уязвимой стороной», — подчеркнул он.

«Важно оценить, насколько хорошо защищено рабочее место сотрудников от возможных нарушителей», — заключил Сродных.