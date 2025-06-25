Стриминговый сервис Twitch официально прекратит работу в России

25 июня 2025, 04:23

Фото: iStock/batuhan toker

Стриминговый сервис Twitch может официально прекратить работу в России. Об этом заявил IT-обозреватель Сергей Поморцев на фоне введения очередных ограничений для пользователей из РФ.







«Платформа может покинуть Россию официально. По аналогичному сценарию она ушла из Южной Кореи в феврале 2024 года», — цитирует эксперта издание «Известия».