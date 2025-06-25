Стриминговый сервис Twitch официально прекратит работу в России
Стриминговый сервис Twitch может официально прекратить работу в России. Об этом заявил IT-обозреватель Сергей Поморцев на фоне введения очередных ограничений для пользователей из РФ.
«Платформа может покинуть Россию официально. По аналогичному сценарию она ушла из Южной Кореи в феврале 2024 года», — цитирует эксперта издание «Известия».
Поморцев рассказал, что недавно стриминговый сервис ввел очередные ограничения для российских пользователей. Платформа запретила гражданам просматривать контент в разрешениях Full HD и 4K (1080p и 1440p). По заявлению Twitch, это сделано в связи с нецелесообразностью коммерческой поддержки для РФ.