Музаев: устное тестирование для мигрантов появится в РФ в 2026 году

25 июня 2025, 03:09

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В 2026 году в России появится устное тестирование для мигрантов на знание русского языка. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.







«Есть комиссия при правительстве, при Госдуме. И если наше решение будет поддержано, я думаю, мы очень оперативно внедрим устную часть для проведения экзаменов для иностранцев», — заявил Музаев агентству РИА Новости.