Музаев: устное тестирование для мигрантов появится в РФ в 2026 году
В 2026 году в России появится устное тестирование для мигрантов на знание русского языка. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Есть комиссия при правительстве, при Госдуме. И если наше решение будет поддержано, я думаю, мы очень оперативно внедрим устную часть для проведения экзаменов для иностранцев», — заявил Музаев агентству РИА Новости.
Глава Рособрнадзора отметил, что соответсвующий тест будет введен уже в следующем году. Для внедрения соответсвующей инициативы создана рабочая группа с участием представителей IT-индустрии.
На данный момент в России уже существует система устного тестирования, которая внедрена при сдаче ЕГЭ по иностранным языкам. Музаев отметил, что для тестирования мигрантов необходимо проработать вопросы об обработке результатов и привлечении специалистов. Главным приоритетом является создание экзамена, который станет максимально быстрым и эффективным.