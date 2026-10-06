Эксперт рассказал, сколько нужно накопить, чтобы не работать
Финансовый аналитик и консультант Павел Родионов рассказал URA.RU, сколько денег потребуется накопить, чтобы жить за счет капитала и не работать. По его словам, ориентироваться нужно не на зарплату, а на расходы.
Для расчета можно использовать правило 4%: годовые расходы умножают на 25. Например, при тратах 100 тысяч рублей в месяц потребуется около 30 млн рублей, а при расходах 150 тысяч — примерно 45 млн.
Однако правило рассчитано примерно на 30 лет. Если человек планирует перестать работать в 40 лет, аналитик рекомендует закладывать доходность в 3–3,5% в год. В таком случае при расходах 100 тысяч рублей в месяц потребуется 36–40 млн рублей.
Родионов также предупредил о влиянии инфляции. По его словам, при росте цен на 8% в год расходы в 100 тысяч рублей через девять лет могут превратиться в 200 тысяч, а через 18 лет — в 400 тысяч. Поэтому накопления должны приносить доход, позволяющий компенсировать обесценивание денег.
Эксперт советует распределять капитал между тремя направлениями: финансовой подушкой на один-два года жизни, инструментами для получения регулярного дохода и активами для долгосрочного роста. Также он рекомендует диверсифицировать вложения по валютам и отраслям.
Для начала Родионов предлагает подсчитать реальные расходы за год и умножить их на 25–30. Полученная сумма станет ориентиром для формирования капитала. (URA.RU (https://ura.news/articles/1053132923))
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