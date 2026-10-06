Эксперт рассказал, сколько нужно накопить, чтобы не работать

06 октября 2026, 16:27

При расходах 100 тысяч рублей в месяц капитал должен составлять 30 млн рублей

Фото: istockphoto / spaxiax

Финансовый аналитик и консультант Павел Родионов рассказал URA.RU, сколько денег потребуется накопить, чтобы жить за счет капитала и не работать. По его словам, ориентироваться нужно не на зарплату, а на расходы.