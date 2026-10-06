В Петербурге стало меньше вакансий в сфере красоты и фитнеса

06 октября 2026, 16:07

Медианная зарплата в индустрии красоты и фитнеса достигла 101,2 тыс. рублей

Фото: istockphoto / igor_kell

За январь–август 2026 года в Петербурге работодатели разместили 4,9 тысячи вакансий в индустрии красоты и фитнеса — на 16% меньше, чем за тот же период прошлого года. Тогда было опубликовано 5,8 тысячи предложений. Об этом «Петербургскому дневнику» сообщили в hh.ru и на платформе «Сферия».





При этом медианная зарплата выросла на 8% — с 93,5 тысячи рублей в 2025 году до 101,2 тысячи рублей в 2026-м. Эксперты отмечают, что снижение числа вакансий не говорит о дефиците кадров или спаде отрасли. Интерес соискателей к бьюти-сегменту, напротив, растет: за год количество резюме по России увеличилось на 10%.



Гендиректор «Сферии» Леонид Рубан объяснил рост зарплат переходом работодателей к более точечному найму. По его словам, бизнес может открывать меньше позиций, но при этом повышать оплату для специалистов, которых стремится привлечь.



«Для салона красоты ценность мастера определяется не только его профессиональными навыками, но и клиентской базой, способностью удерживать посетителей и обеспечивать повторные визиты. От этого напрямую зависит выручка бизнеса», — отметил Рубан.