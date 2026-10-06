Свидание с мужчиной из Tinder обернулось для женщины параличом
Жительницу Великобритании парализовало во время свидания с мужчиной, с которым она познакомилась в Tinder. Об этом пишет Need to Know.
По словам Сэйди Дэйн, во время встречи она почувствовала сильную боль в верхней части спины. Не желая пугать нового партнера, она терпела, пока боль не стала невыносимой. Женщина разбудила Грега ночью и сказала, что «умирает». К тому моменту ее правая рука онемела, а облегчение приносило только положение эмбриона. Поскольку Грегу нужно было возвращаться к детям, его мать, работающая медсестрой, отвезла Сэйди в больницу и сразу поняла, что происходит.
МРТ показала две грыжи межпозвоночных дисков в верхнем отделе позвоночника, сдавливающие нервы. Тогда врачи диагностировали стеноз позвоночного канала и ввели пациентке морфин. Грег навещал ее несколько раз в неделю, принося шоколад, фастфуд и цветы. Когда Сэйди предложили операцию с высоким риском паралича, он признался ей в любви и пообещал быть рядом после пробуждения. Операция предполагала разрез через горло, смещение трахеи и замену дисков на титановые.
После выписки Грег продолжал приезжать несколько раз в неделю, преодолевая по четыре часа в обе стороны. Сейчас Сэйди может двигать правой рукой и заново учится ходить, хотя ее состояние, вероятно, будет ухудшаться — лечения не существует. Пара планирует переехать на Кипр. Женщина призналась, что благодарна врачам и медсестрам, но лучшим лекарством считает любовь.
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