Эксперт рассказал, сколько желательно хранить блюда с новогоднего стола

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Оливье и селёдку под шубой лучше не хранить более 2-3 дней, сообщил РИА Новости руководитель сегмента персонализированного и специализированного питания FoodNet («Фуднет») НТИ Андрей Зюзин.
«Сколько можно хранить оливье, селедку под шубой и оставшееся после нового года гастрономическое буйство? Если исключить хранение перечисленных блюд в морозильнике, то не рекомендуется хранить приготовленные блюда более 2-3-х дней», — обратил внимание Андрей Зюзин.
Эксперт подчеркнул, что потом салаты теряют вкусовые качества из-за того, что в различных ингредиентах и заправках отделяются жидкости.
Руководитель сегмента «Умные цепи поставок» рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Сергей Косогор уточнил, что для сохранения здоровья майонез стоит заменить на другие заправки в составе новогодних салатов. Альтернативой может стать греческий йогурт или оливковое масло.
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