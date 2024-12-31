Эксперт рассказал, сколько желательно хранить блюда с новогоднего стола

Заканчивающийся 2024 год стал самым тёплым в Москве за всю 245-летнюю историю наблюдений. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова, ссылаясь на расположенную при вузе метеорологическую обсерваторию.