Россияне назвали самые любимые салаты на Новый год

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Россияне определили лидеров среди новогодних салатов: первое место занял оливье, который будут готовить 83% опрошенных, селедка под шубой — 74% и крабовый салат — его выбрали больше половины респондентов. К соответствующим выводам пришло исследование сервиса «Апельсин». При этом, как отмечается, почти половина опрошенных не хочет хлопотать на кухне и просто закажет салаты на дом.
«На Новый год хозяйки готовы к кулинарным экспериментам — новым салатам или изменениям в существующих. Так, опрошенные высказались, что ради разнообразия хотят приготовить салаты «Императорский», «Гранатовый браслет», «Семгу под шубой», «Мимозу», а также салаты с ананасами и морепродуктами. Мужчины же, напротив, делают ставку на проверенные варианты», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с исследованием.В то же время врач-гастроэнтеролог Ирина Тишаева призвала помнить о принципах здорового питания в новогоднюю ночь. В беседе с «Известиями» эксперт пояснила, что следует отдавать предпочтение более легким блюдам и фруктовым нарезкам, знать меру в алкоголе, накануне проверить домашнюю аптечку и обязательно изучать срок годности купленных готовых блюд.
«Помните о сроках годности готовых блюд. Не следует, чтобы они долго хранились в холодильнике как до, так и после праздника. На новогодний стол блюда подавайте постепенно. Недопустимо, чтобы при комнатной температуре салаты и некоторые закуски стояли по несколько часов», — рассказала врач.Читайте также:
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