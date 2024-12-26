Видновский эндокринолог назвала новогодние блюда, защищающие от рака простаты

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Салат с помидорами на новогоднем столе предупреждает развитие у мужчин рак предстательной железы. Об этом сообщила эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина. По её словам, полезны также блюда с огурцами, сыром и зёрнами граната.
«Помидоры – источник ликопинов. Этот антиоксидант особенно полезен для мужчин, так как профилактирует развитие рака предстательной железы. В огурцах много калия, что с избытком компенсирует утраченный с алкоголем микроэлемент», – заявила Калошина, слова которой приводит пресс-службе подмосковного Минздрава.Как подчеркнула врач, сыр ускоряет метаболизм и содержит бактерии, улучшающие микрофлору кишечника. Это помогает вывести из организма токсины. А в гранате много дубильных веществ, что предотвращает отравления.
«Орехи и семечки дают незаменимые жирные кислоты, которые помогут иммунитету не заболеть ОРВИ в праздники», – добавила Калошина.А вот авокадо особенно полезно для женщин, так как помогает разгладить морщины, увлажнить и повысить упругость кожи, заключила специалист.
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Лора Луганская