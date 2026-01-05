Эксперт рассказала, как избежать зависимости от сосудосуживающих капель для носа

05 января 2026, 15:18

Фото: Istock/eternalcreative

Врач объяснила правила использования сосудосуживающих капель. Отоларинголог Алеся Шаповалова предупредила, что препараты можно применять не более 5–7 дней.





В беседе с Газетой.Ru» Шаповалова отметила, что при длительном использовании капли вызывают привыкание и могут привести к медикаментозному риниту.

«Сосуды перестают реагировать на препарат, и отёк усиливается. Кроме того, сосудосуживающие препараты оказывают токсичное действие на слизистую оболочку носа и сосуды, что также способствует развитию отёка», — пояснила врач.