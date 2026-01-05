Эксперт рассказала, как избежать зависимости от сосудосуживающих капель для носа
Врач объяснила правила использования сосудосуживающих капель. Отоларинголог Алеся Шаповалова предупредила, что препараты можно применять не более 5–7 дней.
В беседе с Газетой.Ru» Шаповалова отметила, что при длительном использовании капли вызывают привыкание и могут привести к медикаментозному риниту.
«Сосуды перестают реагировать на препарат, и отёк усиливается. Кроме того, сосудосуживающие препараты оказывают токсичное действие на слизистую оболочку носа и сосуды, что также способствует развитию отёка», — пояснила врач.Специалист добавила, что для облегчения дыхания можно использовать альтернативные методы: промывание носа солевым раствором, проветривание или лёгкую физическую нагрузку. Врач советует для отказа сначала перейти на детские капли или закапывать их только в одну ноздрю. Если не получается — обратиться за помощью к специалисту.