Эксперт рассказала, как мошенники пользуются доверием подписчиков популярных блогеров

Фото: «Радио 1»
О популярной схеме обмана в соцсетях рассказала эксперт управления противодействия нелегальной деятельности главного управления Банка России по ЦФО Рима Стрелкова в эфире «Радио 1».
Она отметила, что часто мошенники воруют страницы или каналы с большим количеством подписчиков и рекламируют пирамиды от лица автора.
«У блогера набрана аудитория, которая ему доверяет. Соответственно, если у мошенника получается увести такой телеграм-канал, публикуя контент и ссылки на финансовые пирамиды, они получают очень много новых клиентов, так как люди думают, что это публикует их автор — человек, за которым они долго следят», — объяснила Стрелкова.Эксперт призвала россиян тщательно проверять рекламируемую площадку или продукт, не доверяя слепо любимым блогерам или экспертам, за которым человек долго следит.
«Нужно понимать, что в современном мире не факт, что сам человек это опубликовал, даже если записан его голос или приложены его фотографии. Сейчас это уже ни о чем не говорит. Все равно такие ситуации не должны исключать вашей собственной проверки. Кто бы вам не рекомендовал, и какой бы успешный и популярный проект не был, обязательно нужно проверить всю информацию и убедится в том, что вы не попались на удочку мошенников», — предупредила СтрелковаЭксперт также обратила внимание на мошенничество с помощью криптовалют. Она объяснила, что пик криптовалют уже прошел, но проектов с виртуальной валютой не стало меньше. Изначально криптовалюту привлекали как инвестицию — якобы если вложиться в «крипту», можно много заработать. Этим и пользуются мошенники.
«Криптовалюта стала способом привлечения. Сейчас меньше возможностей и меньше иностранных платежных сервисов работают, поэтому многие финансовые пирамиды привлекают деньги именно в криптовалюту, для того чтобы совершить максимально быстро трансграничные переводы и увести ваши деньги куда-то подальше, откуда их сложнее будет вернуть», — предостерегла эксперт Центробанка.Чтобы обезопасить себя от участия в мошеннических схемах и потери денег, эксперт посоветовала принимать решения о каких-либо вложениях с холодной головой и не доверять страницам проверенных блогеров и экспертов.
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