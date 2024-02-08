Игры и квесты: Эксперт ЦБ Стрелкова рассказала, как мошенники зарабатывают на подростках

Фото: «Радио 1»
По словам специалиста, в настоящее время пользуются популярностью различные экономические игры и быстрый заработок с помощью них.
«Если составлять топ самых популярных и раскрученных пирамид, это как раз будут онлайн-квесты. Эта пирамида строится таким образом, что вам предлагают купить какого-то персонажа — он, как правило, очень дешёвый, и должен заработать вам за несколько часов 200, 300, а иногда даже 1000 процентов, то есть заработок обещают совсем космический», — отметила Стрелкова.
Она добавила, что целевой аудиторией, в основном, являются дети и подростки, поэтому стоимость таких персонажей обычно варьируется от 100 до 300 рублей, которые они могут себе позволить выделить из денег на карманные расходы. Такие игры обычно рекламируют блогеры или они высвечиваются с помощью контекстной рекламы, являясь при этом полностью анонимными. При этом на моменте, когда пользователь пытается вывести свой выигрыш, мошенники блокируют аккаунт.
Эксперт продолжила, что зачастую мошенники применяют новые схема в соответствии с сезонным спросом. Например, в сезон отпусков это может быть розыгрыш дешёвых авиабилетов.
«Было несколько случаев, когда людям предлагали вложить деньги в проект, который якобы предусматривал бонусы в виде авиабилетов по цене в 10-15 раз дешевле, чем на официальном сайте авиаперевозчика. И когда люди вступали в проект, первым действительно давали возможность приобрести очень дешёвые билеты, но по факту мошенники просто дарили людям бесплатные билеты, чтобы они рассказали другим о «хорошем и рабочем» проекте», — рассказала собеседница «Радио 1».
Однако второй «партии» участников уже не повезло - они, вложив в проект деньги, остались без средств, но и билеты не получили.
Также есть пирамиды, которые не скрывают принципа своего устройства и привлекают уже более взрослых граждан.
«Мошенники рассказывают, что нужно вложить деньги, заплатив первый обеспечительный платёж, а потом собирать свою команду и ждать, когда она также принесёт вклады. Когда пирамида выстраивается, первый человек должен получить выплату. Жертвы, которые попадаются на уловки таких мошенников, действительно думают что нашли простой способ заработка и привлекают в такие пирамиды много знакомых. То есть работает сарафанное радио и человек сам до конца не осознаёт, что привлекает знакомых в мошенническую схему», — объяснила Рима Стрелкова.
Цель организаторов таких пирамид является сбор как можно большего количество средств, после которого они попросту сбегают.
Чтобы обезопасить себя от участия в подобных мошеннических схемах и потери денег, эксперт посоветовала принимать решения о каких-либо вложениях с холодной головой.
«Если вас торопят, скорее всего вы связались с мошенниками. Кроме того, обязательно нужно проверить информацию на сайте Банка России или приложении ЦБ-онлайн, где есть список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности», — заключила эксперт Центробанка.
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