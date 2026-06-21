Мошенники стали предлагать амулеты от «финансовых трудностей»
Мошенники начали предлагать россиянам купить амулеты и обереги, якобы способные решить личные и финансовые проблемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов «МТС Защитника».
По данным сервиса, злоумышленники звонят от имени фирм, занимающихся «духовными практиками». За май и первую половину июня число таких звонков выросло на 70% по сравнению с началом года.
Чаще всего аферисты нацелены на женщин старше 65 лет, так как эта категория больше подвержена психологическому давлению. Основное время для звонков — пятница с 9 до 11 утра, когда пожилые люди остаются одни, а родственники не могут вмешаться.
По географии звонков лидирует Москва — на столицу приходится 22% от общего числа вызовов. Потом идут Краснодар и Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали имитировать звук сирены, чтобы вынуждать жертв перезванивать на их номер.
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