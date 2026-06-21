Мошенники стали предлагать амулеты от «финансовых трудностей»

21 июня 2026, 07:50

«МТС Защитник»: мошенники начали предлагать россиянам фейковые амулеты и обереги

Фото: iStock/NanoStockk

Мошенники начали предлагать россиянам купить амулеты и обереги, якобы способные решить личные и финансовые проблемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов «МТС Защитника».