Мошенники придумали новую схему обмана с воем сирены
Телефонные мошенники начали имитировать звук сирены, чтобы вынуждать жертв перезванивать на их номер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
Злоумышленники звонят и пытаются заполучить код из СМС, но внезапно в трубке начинается вой сирены. После этого включается аудиозапись с объявлением, что звонок был мошенническим.
Затем от абонента требуют выполнить несколько требований: сбросить вызов, дождаться сообщения с номером и перезвонить по нему — якобы для передачи властям информации о мошенничестве. Если жертва следует указанием, ей отвечает сообщник аферистов, представляющийся сотрудником Роскомнадзора. Он выманивает личные данные и сведения о банковских счетах.
После этого человека пугают, что его деньги прямо сейчас кто-то переводит, и к разговору подключается лже-представитель Росфинмониторинга. Он убеждает срочно перевести все накопления через QR-код на «безопасный счет» — на деле так оплачивается покупка выбранных мошенниками товаров в магазине.
В ведомстве напомнили: сообщать коды из СМС посторонним нельзя, а «безопасных счетов» в банковской системе попросту не существует.
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