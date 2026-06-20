Мошенники придумали новую схему обмана с воем сирены

20 июня 2026, 14:35

МВД: телефонные мошенники начали обманывать россиян с помощью сирены

Фото: iStock/artoleshko

Телефонные мошенники начали имитировать звук сирены, чтобы вынуждать жертв перезванивать на их номер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.