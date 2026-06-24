Киберэксперт ответил, на что мошенники делают упор
Киберэксперт Тимофей Воронин рассказал о способах идентификации звонков от мошенников. Об этом сообщается 24 июня.
По его словам, одним из возможных индикаторов может служить маркировка входящего вызова. Однако этот признак не является абсолютно надежным: обычные номера порой не имеют специальных пометок, тогда как подозрительные абоненты нередко маскируются под безобидные контакты, пишет RT.
Спикер также обратил внимание на поведение злоумышленников во время разговора. Среди типичных «красных флагов» он выделил неточности в наименованиях госучреждений, ведомств или медицинских организаций — мошенники склонны использовать расплывчатые формулировки вроде «главный» или «центральный».
Кроме того, Воронин подчеркнул, что аферисты почти всегда пытаются создать искусственную срочность. Они настаивают на немедленном принятии решений и не оставляют жертве времени на размышления.
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