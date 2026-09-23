Кнопка питания на ПК может привести к потере несохранённых файлов
Журналист издания How-To Geek Тони Филлипс предупредил, что настройки физической кнопки питания на компьютере требуют внимания. При случайном нажатии пользователь рискует закрыть работу устройства и потерять изменения в документах, если их не успели сохранить.
В беседе с How-To Geek Филлипс пояснил, что короткое нажатие кнопки на современных компьютерах под управлением Windows обычно переводит систему в спящий режим. Такой вариант подходит для коротких перерывов: после пробуждения можно быстро продолжить работу с открытыми программами.
Пользователь вправе изменить действие кнопки питания через параметры Windows. Для этого следует открыть раздел «Система», затем перейти в меню «Питание и батарея». Там можно выбрать полное выключение устройства при коротком нажатии.
Эта настройка требует осторожности. Если компьютер выключится во время работы, несохранённые файлы и внесённые изменения исчезнут. Долгое удержание кнопки приводит к принудительному отключению питания. Этот способ стоит использовать лишь при зависании системы, когда обычные методы не помогают.
Ранее эксперты How-To Geek отмечали, что современному компьютеру не требуется ежедневное полное выключение. Для завершения работы на короткий срок подойдёт режим сна: в нём устройство почти не расходует энергию и быстрее возвращается к работе.
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