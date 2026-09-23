Кнопка питания на ПК может привести к потере несохранённых файлов

23 сентября 2026, 10:25

Фото: iStock/Halfpoint

Журналист издания How-To Geek Тони Филлипс предупредил, что настройки физической кнопки питания на компьютере требуют внимания. При случайном нажатии пользователь рискует закрыть работу устройства и потерять изменения в документах, если их не успели сохранить.