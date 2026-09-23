ИИ может поддержать пенсионную систему на фоне дефицита кадров

23 сентября 2026, 09:21

Экономист Цыганов: ИИ может компенсировать сокращение числа работников

Фото: iStock/mars58

Искусственный интеллект и роботизация способны смягчить последствия сокращения числа работников для российской экономики и пенсионной системы. Об этом заявил заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.