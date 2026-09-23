ИИ может поддержать пенсионную систему на фоне дефицита кадров
Искусственный интеллект и роботизация способны смягчить последствия сокращения числа работников для российской экономики и пенсионной системы. Об этом заявил заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что ключевое значение имеет объем доходов, создаваемый каждым сотрудником. При высокой производительности меньшее число специалистов способно обеспечить прежний или более высокий финансовый результат.
По словам Цыганова, демографические изменения постепенно уменьшают приток новых кадров на рынок труда. Нейросети и автоматизация помогают предприятиям сохранять темпы выпуска продукции, не расширяя штат пропорционально росту задач.
Экономист считает, что ускорение рабочих процессов не гарантирует сокращения трудового дня. Компании могут направить высвободившийся ресурс на дополнительные проекты, закрытие вакансий и рост эффективности.
Пенсионные отчисления зависят от фонда оплаты труда. Поэтому рост производительности принесет пользу системе при увеличении официальных зарплат и совокупных доходов работников. Если бизнес сохранит прежний уровень выплат, дополнительные поступления в Социальный фонд не появятся, подчеркнул Цыганов.
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