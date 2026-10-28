Эксперт рассказала, как продолжительность секса меняется с возрастом
Продолжительность полового акта зависит от возраста мужчины, рассказала эксперт по сексуальному здоровью Сара Мулиндва. При этом она подчеркнула, что единого норматива для всех не существует.
В беседе с изданием Metro специалист привела средние показатели для разных возрастных групп. Самый высокий она назвала для мужчин от 25 до 34 лет — 18,29 минуты.
В возрасте от 18 до 24 лет средняя продолжительность составляет 16,14 минуты, от 35 до 44 лет — 17,4 минуты, а от 45 до 54 лет — около 14 минут. В группе от 55 до 64 лет показатель снижается до 11,3 минуты, после 65 лет — до 8,15 минуты.
По словам Мулиндвы, длительность полового акта не определяет качество секса. Она посоветовала уделять больше внимания общению, технике и удовольствию. На интимную жизнь, отметила эксперт, влияют стресс, здоровье, лекарства и индивидуальные особенности возбуждения.
Читайте также: