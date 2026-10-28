Учёные зафиксировали миграцию скатов и катранов в Азовском море
Из‑за роста солёности вод Азовского моря в его пресноводных участках всё чаще встречаются морские виды рыб. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук.
По данным Южного научного центра РАН, солёность Азовского моря с 2007 года неуклонно повышается и к настоящему моменту достигла 16 промилле. Это рекордный показатель за 150 лет наблюдений.
Учёный считает дальнейшее повышение солёности неизбежным. По его прогнозу, тенденция приведёт к серьёзным изменениям в биоразнообразии ихтиофауны: доля морских обитателей будет расти, а численность пресноводных видов — сокращаться. Уже сейчас отдельные типично морские виды активно мигрируют из Чёрного моря в Азовское. В числе таких переселенцев — ставрида, барабуля, скаты и колючая акула (катран), уточнил Абрамчук.
Читайте также: