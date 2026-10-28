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Учёные зафиксировали миграцию скатов и катранов в Азовском море

Скаты и катраны массово переселяются в пресноводные участки Азовского моря
Фото: iStock/wrangel

Из‑за роста солёности вод Азовского моря в его пресноводных участках всё чаще встречаются морские виды рыб. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук.



По данным Южного научного центра РАН, солёность Азовского моря с 2007 года неуклонно повышается и к настоящему моменту достигла 16 промилле. Это рекордный показатель за 150 лет наблюдений.

Учёный считает дальнейшее повышение солёности неизбежным. По его прогнозу, тенденция приведёт к серьёзным изменениям в биоразнообразии ихтиофауны: доля морских обитателей будет расти, а численность пресноводных видов — сокращаться. Уже сейчас отдельные типично морские виды активно мигрируют из Чёрного моря в Азовское. В числе таких переселенцев — ставрида, барабуля, скаты и колючая акула (катран), уточнил Абрамчук.

Александр Огарёв

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