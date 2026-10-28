Учёные зафиксировали миграцию скатов и катранов в Азовском море

28 октября 2026, 06:29

Скаты и катраны массово переселяются в пресноводные участки Азовского моря

Фото: iStock/wrangel

Из‑за роста солёности вод Азовского моря в его пресноводных участках всё чаще встречаются морские виды рыб. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук.