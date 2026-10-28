Россияне начали скупать ретро-игрушки из детства

28 октября 2026, 05:21

РИА Новости: продажи тетрисов и тамагочи в РФ увеличились на 25%

Фото: iStock/Yusuf Nugroho

Аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» зафиксировали всплеск интереса россиян к ретро‑игрушкам: в период с января по сентябрь продажи таких товаров выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило РИА Новости.