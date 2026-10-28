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Россияне начали скупать ретро-игрушки из детства

РИА Новости: продажи тетрисов и тамагочи в РФ увеличились на 25%
Фото: iStock/Yusuf Nugroho

Аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» зафиксировали всплеск интереса россиян к ретро‑игрушкам: в период с января по сентябрь продажи таких товаров выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило РИА Новости.



Особенно заметно увеличился спрос на тамагочи: количество покупок подскочило на 28%, а медианная цена достигла 2720 рублей. Не отстаёт и другой культовый гаджет: продажи карманных тетрисов поднялись на 24%, при этом их медианная стоимость выросла на 8% и составила 346 рублей.

Также аналитики отметили повышенный интерес к роботизированной игрушке Ферби: число приобретений увеличилось на 16%, а медианная цена товара достигла 2360 рублей (рост на 7% за год).

По оценке экспертов, сейчас ретро‑гаджеты переживают вторую волну популярности. Рост спроса аналитики объясняют ностальгией взрослых по собственному детству и тягой современных детей к интерактивным развлечениям. Покупатели всё охотнее приобретают знакомые с юных лет устройства, а производители реагируют на тренд, расширяя линейки товаров и выпуская переиздания легендарных моделей.

Александр Огарёв

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