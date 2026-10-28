Половина россиян готова спонтанно купить вещь вслед за друзьями
Покупки друзей могут подтолкнуть половину россиян к незапланированным тратам. На решения родственников готовы ориентироваться 52% участников опроса, на пример коллег — 24%.
Платежный сервис «Апельсин» опросил более тысячи россиян. С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru». Стремление не отставать от окружения способно убедить 37% респондентов потратиться на одежду и обувь. На поездки по той же причине готовы выделить деньги 34%, на гаджеты — 33%.
Если приобрести желаемое сразу не получается, 38% участников ждут скидок или повышенного кешбэка, а 35% откладывают деньги. Еще четверть выбирает более доступную замену.
Среди популярных покупок по примеру окружающих респонденты назвали смарт-телевизор (29%), умную колонку (27%) и робот-пылесос (23%). При этом 39% заявили, что не обращают внимания на тренды и приобретения других людей.
Больше половины участников, 51%, не стали бы оформлять подписку только потому, что ей пользуются знакомые или коллеги. Тем временем 31% готовы подключить по их примеру онлайн-кинотеатр, 24% — сервис доставки еды.
Чаще всего на решение купить популярную вещь влияют отзывы и рейтинги: их назвали 33% опрошенных. Еще 22% обращают внимание на наличие такого товара у знакомых, 17% — на обзоры и распаковки. Ранее из-за ажиотажа вокруг продукта 38% респондентов приобретали еду, 34% — товары для дома, 15% — книги.
Новые приобретения близких и коллег вызывают искреннюю радость у 37% участников исследования. Желание купить такую же вещь возникает у 21%, а 8% испытывают тревогу из-за того, что отстают от окружения.
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