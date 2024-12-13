Работа с перевозчиками Подмосковья снизила на 8% нарушения со стороны таксистов

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Число административных нарушений со стороны таксистов снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря профилактической работе с таксомоторными перевозчиками. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«На фоне активного развития таксомоторной отрасли в регионе сотрудники министерства регулярно проводят профилактические встречи и беседы с водителями, недавно приступившими к работе. Это напрямую влияет на качество таксомоторных перевозок. Всего с начала года проведено более 2,7 тыс. таких мероприятий. Благодаря этому удалось снизить количество административных правонарушений на 8%», – рассказали в ведомстве.В ходе встречи перевозчику разъясняют правовую базу таксомоторной деятельности в Московской области, обязательные требования к перевозчику такси, излагают способы снижения рисков.
Перевозчики могут получить консультацию онлайн или оформить заявку на профилактический визит. Заявку можно подать на портале государственных и муниципальных услуг Московской области или в филиалах МФЦ. На портале нужно выбрать услугу «Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности».
Также Минтранс Подмосковья организует еженедельные вебинары, где предприниматели могут получить ответы на интересующие вопросы. Чтобы стать участником вебинара, необходимо записаться по ссылке.
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