Эксперт рассказала, когда лучше всего договариваться о повышении зарплаты
Осенью многие компании пересматривают кадровую политику, что делает этот период благоприятным для переговоров о повышении заработной платы. Об этом в беседе с RT рассказала операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.
По её словам, в это время года организации проводят бюджетирование и стратегическое планирование на следующий финансовый год. Руководители формируют планы по найму и пересмотру заработных плат. Поэтому сотрудникам, рассчитывающим на повышение, стоит именно сейчас заявить о своих достижениях и целях. Кроме того, осенью завершается отпускной сезон — управленцы возвращаются к активной работе и нередко проявляют большую открытость к диалогу.
Абгарян отметила, что осенние изменения особенно заметны в ритейле и торговле, где компании готовятся к росту нагрузки перед Новым годом. В финансовом и консалтинговом секторах в этот период формируются бонусные пулы, а в IT-компаниях — бюджеты на новые вакансии и повышение зарплат ключевым специалистам.
Эксперт посоветовала учитывать экономическую ситуацию и внутреннее положение компании. Если организация переживает сложный этап, разговор о повышении стоит отложить. Однако при стабильных показателях можно инициировать встречу, подготовив аргументы и отчёт о результатах работы за девять месяцев.
Хорошим дополнением станет демонстрация готовности брать больше ответственности. Абгарян рекомендовала заранее продумать сценарий разговора и возможные вопросы, а также оценить последствия разных исходов — например, как отказ может повлиять на мотивацию.
Специалист подчеркнула, что обсуждать повышение следует спокойно и конструктивно.
