В России предложили ввести специальный налоговый режим для ПВЗ
Ассоциация участников рынка электронной коммерции предложила ввести новый код ОКВЭД и специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) от маркетплейсов.
Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на письмо к министру экономического развития Максиму Решетникову.
Авторы инициативы отмечают, что действующие налоговые системы не учитывают особенности работы ПВЗ. Эти пункты функционируют по агентской модели, что не позволяет возмещать НДС.
Планируется протестировать новый налоговый режим в нескольких пилотных регионах. Он будет включать фиксированный налог, зависящий от количества пунктов выдачи, а также льготные ставки по доходам или прибыли. Эта реформа может значительно изменить правила игры для участников рынка электронной коммерции.
