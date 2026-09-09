Эксперт рассказала, когда россияне имеют право на отгул

09 сентября 2026, 19:13

Юрист Яковлева: сотрудник имеет право на отгул за работу в выходные

Фото: iStock/Pla2na

Россияне могут взять отгул за работу в выходные и праздничные дни или после сдачи крови. Об этом напомнила юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.





В разговоре с Москвой 24 она уточнила, что право на неоплачиваемый отгул появляется, если сотрудник отработал в выходной или праздничный день, а оплата была не в двойном размере, а одинарном. За сверхурочную работу можно выбрать повышенную оплату или дополнительный выходной, добавила юрист.





«Отгулы предусмотрены и для доноров. По закону их обязаны освобождать от работы в день сдачи крови, плюс давать еще один день отдыха. Причем оба таких выходных оплатят по среднему заработку», — подчеркнула Яковлева.