Эксперт рассказала, когда россияне имеют право на отгул
Юрист Яковлева: сотрудник имеет право на отгул за работу в выходные
Россияне могут взять отгул за работу в выходные и праздничные дни или после сдачи крови. Об этом напомнила юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
В разговоре с Москвой 24 она уточнила, что право на неоплачиваемый отгул появляется, если сотрудник отработал в выходной или праздничный день, а оплата была не в двойном размере, а одинарном. За сверхурочную работу можно выбрать повышенную оплату или дополнительный выходной, добавила юрист.
«Отгулы предусмотрены и для доноров. По закону их обязаны освобождать от работы в день сдачи крови, плюс давать еще один день отдыха. Причем оба таких выходных оплатят по среднему заработку», — подчеркнула Яковлева.
Помимо этого, сотрудник может согласовать с руководством выход на работу в день сдачи крови, а потом отправится на два отгула подряд. Все такие выходные работникам необходимо использовать в течение года, в противном случае они «сгорят». Однако при увольнении работодатель обязан будет выплатить денежную компенсацию за неиспользованные отгулы, заключила Яковлева.