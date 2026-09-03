Юрист раскрыл, обязан ли сотрудник быть на связи во время отпуска
Сотрудник не обязан поддерживать связь с работодателем в период своего отпуска. Об этом сообщил NEWS.ru юрист Эмиль Халимов.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, время отдыха представляет собой период, когда работник освобождён от выполнения трудовых обязанностей и может использовать это время по своему усмотрению. В течение отпуска работодатель не имеет права требовать от сотрудника выполнения рабочих задач, отвечать на звонки, проверять электронную почту или участвовать в совещаниях.
Руководитель может отозвать сотрудника из отпуска только с его согласия, подчеркнул Халимов. Если работник отказывается выйти из отпуска, это не считается нарушением трудовой дисциплины и не может привести к выговору или увольнению, пояснил эксперт.
Халимов отметил, что существует проблема, связанная с включением в трудовые договоры или внутренние регламенты компаний обязанности быть доступным для связи в нерабочее время. По его словам, такие формулировки не имеют юридической силы, так как ни один внутренний документ не может ограничить конституционное право на отдых.
Читайте также: