Юрист раскрыл, обязан ли сотрудник быть на связи во время отпуска

03 сентября 2026, 10:02

Юрист Халимов: сотрудник не обязан быть на связи во время отпуска

Фото: iStock/puwadol

Сотрудник не обязан поддерживать связь с работодателем в период своего отпуска. Об этом сообщил NEWS.ru юрист Эмиль Халимов.