Юрист объяснила, в каких случаях банкротство не освободит от микрозаймов
Арбитражный управляющий, руководитель компании «Фин банкрот» Ольга Гетманская заявила, что долги перед микрофинансовыми организациями можно списать в процедуре личного банкротства. Однако суд оценит, как именно человек набрал займы и сообщал ли кредиторам достоверные сведения.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснила, что закон не выделяет микрозаймы в отдельную категорию долгов при банкротстве. По общему правилу обязательства перед МФО прекращаются вместе с другими потребительскими долгами. Вместе с тем финансовый управляющий и суд изучат обстоятельства появления задолженности. Вопросы возникнут, если гражданин незадолго до подачи заявления оформил множество займов, не имел подтвержденного заработка или указал недостоверные данные в анкетах. При признаках недобросовестности суд вправе сохранить обязанность по выплате долга.
Сами микрофинансовые организации не могут обратиться в суд с заявлением о банкротстве клиента. Такое право возникает у кредиторов при сумме задолженности от 500 тыс. рублей и просрочке свыше трех месяцев. При этом МФО часто используют судебный приказ для взыскания денег. Мировой судья рассматривает заявление о приказе без заседания и вызова участников. После вступления документа в силу взыскатель направляет его судебным приставам. Те могут заблокировать банковские счета, наложить арест на активы и временно запретить выезд из России.
Задолженность МФО нередко переходит коллекторским агентствам. В первой половине 2026 года они приобрели 92,1% просроченных микрозаймов — максимальный показатель за последние три года. Смена кредитора не влияет на возможность пройти процедуру банкротства, подчеркнула Гетманская.
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