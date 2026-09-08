Юрист объяснила, в каких случаях банкротство не освободит от микрозаймов

08 сентября 2026, 09:40

Юрист Гетманская: банкротство спишет микрозаймы при добросовестности

Фото: iStock/sommart

Арбитражный управляющий, руководитель компании «Фин банкрот» Ольга Гетманская заявила, что долги перед микрофинансовыми организациями можно списать в процедуре личного банкротства. Однако суд оценит, как именно человек набрал займы и сообщал ли кредиторам достоверные сведения.