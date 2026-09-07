Юрист назвал случаи, при которых опоздание на работу не наказуемо
Опоздание на работу не всегда будет считаться дисциплинарным проступком, который повлечёт за собой наказание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя юридической практики в SuperJob Александра Южалина.
По его словам, на практике к уважительным причинам для опоздания относят необходимость посетить врача по назначению и обстоятельства непреодолимой силы — поломку транспорта, неблагоприятную погоду или чрезвычайные ситуации.
Разумеется, также не стоит опасаться негативных последствий, если сотрудник предварительно согласовал свою задержку с начальством. Когда человек сообщает причину опоздания работодателю, именно за ним остается решение, считать ли её уважительной. Если он откажет, сотрудник вправе оспорить это решение в суде.
При повторных опозданиях и наличии неснятого дисциплинарного взыскания работодатель может уволить нарушителя за неоднократное неисполнение обязанностей. Закон не устанавливает конкретного числа опозданий, достаточного для увольнения — ключевую роль играет сам факт повторности при действующем взыскании.
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