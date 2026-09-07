Юрист назвал случаи, при которых опоздание на работу не наказуемо

07 сентября 2026, 03:23

Юрист Южалин: Опоздать на работу без последствий можно только по уважительной причине

Фото: iStock/Bobex-73

Опоздание на работу не всегда будет считаться дисциплинарным проступком, который повлечёт за собой наказание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя юридической практики в SuperJob Александра Южалина.