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Юрист назвал случаи, при которых опоздание на работу не наказуемо

Юрист Южалин: Опоздать на работу без последствий можно только по уважительной причине
Фото: iStock/Bobex-73

Опоздание на работу не всегда будет считаться дисциплинарным проступком, который повлечёт за собой наказание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя юридической практики в SuperJob Александра Южалина.



По его словам, на практике к уважительным причинам для опоздания относят необходимость посетить врача по назначению и обстоятельства непреодолимой силы — поломку транспорта, неблагоприятную погоду или чрезвычайные ситуации.

Разумеется, также не стоит опасаться негативных последствий, если сотрудник предварительно согласовал свою задержку с начальством. Когда человек сообщает причину опоздания работодателю, именно за ним остается решение, считать ли её уважительной. Если он откажет, сотрудник вправе оспорить это решение в суде.

При повторных опозданиях и наличии неснятого дисциплинарного взыскания работодатель может уволить нарушителя за неоднократное неисполнение обязанностей. Закон не устанавливает конкретного числа опозданий, достаточного для увольнения — ключевую роль играет сам факт повторности при действующем взыскании.

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Мария Моисеева

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