Эксперт рассказала, кому повысят пенсии с 1 ноября

Фото: iStock/Denis Vostrikov
С 1 ноября 2024 года на индексацию пенсионных выплат могут рассчитывать некоторые категории граждан. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, передает «Прайм».
По словам эксперта, прибавку получат пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста в октябре. Также на индексацию могут рассчитывать те лица, которые получили инвалидность 1 группы.
Иванова-Швец пояснила, что в текущем году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 руб. Таким образом, достигшие 80-летнего возраста пенсионеры с 1 ноября будут получать 16269,76 руб ежемесячно.
Уточняется, что прибавку смогут получить и те россияне, которые накануне обращались в Социальный фонд России за перерасчетом.
Читайте также:
Учет блогеров и ужесточения для мигрантов: Какие законы вступят в силу в ноябре
Стало известно, когда россияне начнут получать проиндексированные пенсии
За что не должны платить пенсионеры в 2024 году: льготы и привилегии
Иванова-Швец пояснила, что в текущем году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 руб. Таким образом, достигшие 80-летнего возраста пенсионеры с 1 ноября будут получать 16269,76 руб ежемесячно.
Уточняется, что прибавку смогут получить и те россияне, которые накануне обращались в Социальный фонд России за перерасчетом.
Читайте также:
Учет блогеров и ужесточения для мигрантов: Какие законы вступят в силу в ноябре
Стало известно, когда россияне начнут получать проиндексированные пенсии
За что не должны платить пенсионеры в 2024 году: льготы и привилегии
Екатерина Коршунова