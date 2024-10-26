Учет блогеров и ужесточения для мигрантов: Какие законы вступят в силу в ноябре

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В ноябре этого года в силу вступает ряд новых законов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
О том, какие ужесточения будут введены для мигрантов, кого из блогеров включат в особый перечень и кто будет отстранен от власти, расскажет редакция «Радио 1».
С 7 ноября этого года будут ужесточены правила въезда в страну для иностранных граждан. Отмечается, что данные изменения направлены на то, чтобы избежать ошибок при регистрации мигрантов в государственных системах, а также выявлять и не допускать в Россию тех, кто ранее нарушал законы. Данные из государственной геномной регистрации можно будет использовать для установления личности иностранцев.
Лица, которым выдали российское гражданство до принятия закона о присяге, должны будут ее принести. В противном случае их гражданство станет недействительным. Изменения вступят в силу с 21 ноября.
С 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов, которые имеют более 10 тысяч подписчиков. Блогеры должны будут предоставлять информацию о себе государству. Если этого не произойдет, то с 1 января 2025 года им будет запрещено размещать предложения о финансировании и информацию о способах материальной поддержки.
Володин подчеркнул, что владельцы страниц в социальных сетях должны быть ответственны за передаваемую ими информацию как и СМИ.
С 11 ноября досрочно прекратятся полномочия россиян, которые занимают должности в органах публичной власти и включены в список иностранных агентов по состоянию на 15 мая 2024 текущего года.
Региональные власти смогут самостоятельно разрабатывать и принимать планы тушения лесных пожаров и предупреждать возникновение ЧС или ликвидировать его последствия. Закон вступит в силу 26 ноября.
С 7 ноября этого года появится возможность постоянного рейда в особо охраняемых природных территориях для пресечения нарушений.
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Правила въезда мигрантов в Россию ужесточаются
С 7 ноября этого года будут ужесточены правила въезда в страну для иностранных граждан. Отмечается, что данные изменения направлены на то, чтобы избежать ошибок при регистрации мигрантов в государственных системах, а также выявлять и не допускать в Россию тех, кто ранее нарушал законы. Данные из государственной геномной регистрации можно будет использовать для установления личности иностранцев.
Решения о приеме в гражданство РФ станут недействительными без присяги
Лица, которым выдали российское гражданство до принятия закона о присяге, должны будут ее принести. В противном случае их гражданство станет недействительным. Изменения вступят в силу с 21 ноября.
Появится перечень блогов с более чем 10 тысячами подписчиков
С 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов, которые имеют более 10 тысяч подписчиков. Блогеры должны будут предоставлять информацию о себе государству. Если этого не произойдет, то с 1 января 2025 года им будет запрещено размещать предложения о финансировании и информацию о способах материальной поддержки.
Володин подчеркнул, что владельцы страниц в социальных сетях должны быть ответственны за передаваемую ими информацию как и СМИ.
Полномочия иноагентов в органах власти прекратят досрочно
С 11 ноября досрочно прекратятся полномочия россиян, которые занимают должности в органах публичной власти и включены в список иностранных агентов по состоянию на 15 мая 2024 текущего года.
Планы тушения природных пожаров будут утверждать региональные власти
Региональные власти смогут самостоятельно разрабатывать и принимать планы тушения лесных пожаров и предупреждать возникновение ЧС или ликвидировать его последствия. Закон вступит в силу 26 ноября.
В особо охраняемых природных территориях появится возможность постоянного рейда
С 7 ноября этого года появится возможность постоянного рейда в особо охраняемых природных территориях для пресечения нарушений.
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Екатерина Коршунова