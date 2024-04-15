Суд в Москве отправил под домашний арест блогера Портнягина

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Блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина суд в Тверском районе Москвы поместил под домашний арест по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных средств, передает РИА Новости.
Решение о домашнем аресте было принято по ходатайству следователя, заявленному перед судьей Александрой Лашиной.
Согласно указанию суда, Портнягин будет отбывать наказание в своем загородном доме в Подмосковье. Кроме того, он будет лишен доступа к интернету.
После заседания Портнягин выразил стать политиком, чтобы поддерживать государство и продолжать свою благотворительную деятельность.
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Согласно указанию суда, Портнягин будет отбывать наказание в своем загородном доме в Подмосковье. Кроме того, он будет лишен доступа к интернету.
После заседания Портнягин выразил стать политиком, чтобы поддерживать государство и продолжать свою благотворительную деятельность.
«Я собираюсь взять отпуск на время домашнего ареста, чтобы провести время с сыном. Я все еще считаю себя свободным предпринимателем и буду продолжать благотворительные акции, помогать бойцам Центрального военного округа», - заявил он.Дмитрий Портнягин был задержан 12 апреля в Ростове-на-Дону, когда находился в зоне ответственности Центрального военного округа с гуманитарной миссией. Его и его супругу, Екатерину, подозревают в неуплате налогов и отмывании преступных доходов. Супруга блогера была допрошена и отпущена домой. Сразу после возбуждения уголовного дела семья погасила долги в размере 64 миллионов рублей, но следствие продолжает свою работу.
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Артем Кузьмин