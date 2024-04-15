Озвучена основная причина паводков в России

Фото: iStock/horkins
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов высказал мнение о том, что основной причиной паводков в России является человеческий фактор.
«Паводки, которые наблюдаются во многих регионах России, образовались из-за человеческого фактора, а не природного. Например, застроили поймы, где этого нельзя было делать. А также неоптимальным образом руководили сливом воды из водохранилищ», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Семенов.
Он добавил, что для установления точной причины подобных происшествий, вызванных природными явлениями, необходимо минимум полгода научных исследований.
А эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рекомендовал всегда иметь наготове «срывную сумку» на случай экстренных ситуаций типа пожара или наводнения.
«В неё надо положить три «эшелона» вещей, первый из которых — это вещи оперативного использования: паспорт, водительские права, телефон, часы, ключи от автомобиля и от дома. Далее идут другие ценные вещи: документы на машину, квартиру, пенсионное удостоверение, загранпаспорт, дипломы об образовании, награды, ценные бумаги, деньги, драгоценности и т.д.», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Халилов.
В третью очередь в такую сумку следует положить вещи для выживания. При этом, по словам специалиста, такая сумка не должна быть слишком тяжёлой и большой.
Ранее климатолог Андрей Киселев допустил, что наводнения, подобные Орскому, возможны ещё.
Читайте также:
Климатолог Киселев допустил повторные наводнения
В Орске внук двое суток ищет бабушку, дом которой полностью затоплен
«Около 600 домов на 9 улицах»: МЧС России о масштабах подтопления в Орске
Мелисса Тимофеева