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Озвучена основная причина паводков в России

Климатолог Семенов: Паводки происходят из-за человеческого фактора
15 апреля 2024, 22:10
Фото: iStock/horkins

Фото: iStock/horkins

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов высказал мнение о том, что основной причиной паводков в России является человеческий фактор.
«Паводки, которые наблюдаются во многих регионах России, образовались из-за человеческого фактора, а не природного. Например, застроили поймы, где этого нельзя было делать. А также неоптимальным образом руководили сливом воды из водохранилищ», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Семенов.

Он добавил, что для установления точной причины подобных происшествий, вызванных природными явлениями, необходимо минимум полгода научных исследований.



А эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рекомендовал всегда иметь наготове «срывную сумку» на случай экстренных ситуаций типа пожара или наводнения.

«В неё надо положить три «эшелона» вещей, первый из которых — это вещи оперативного использования: паспорт, водительские права, телефон, часы, ключи от автомобиля и от дома. Далее идут другие ценные вещи: документы на машину, квартиру, пенсионное удостоверение, загранпаспорт, дипломы об образовании, награды, ценные бумаги, деньги, драгоценности и т.д.», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Халилов.

В третью очередь в такую сумку следует положить вещи для выживания. При этом, по словам специалиста, такая сумка не должна быть слишком тяжёлой и большой.

Ранее климатолог Андрей Киселев допустил, что наводнения, подобные Орскому, возможны ещё.

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#пожар
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В Петербурге состоится День благоустройства
15 апреля 2024, 22:57

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

В Санкт-Петербурге в субботу, 20 апреля, планирую провести День благоустройства или общегородской субботник.
Отмечается, что дату переносить не планируют.

«Дату проведения общегородского субботника переносить не планируется», – приводит «Петербургский дневник» сообщение аппарата вице-губернатора города Евгения Разумишкина.

Тем временем россиянам рассказали, какие работы в саду можно провести в апреле. Так, эксперты отметили, что в этом месяце стоит проверить наличие снега, снять с деревьев зимнюю обвязку и убрать упавшие ветки, проветривать растения, находящиеся под укрытием. Кроме того, как пишет Общественная Служба Новостей, после зимы нужно убрать мертвую кору, высохшие, больные ветки и побеги, провести полную санитарную обработку кустарников и деревьев, очистить участки стволов от мха и лишайника, а также замазать специальным варом раны на деревьях.

Ранее сообщалось, что в Московской области весной и летом 2024 года будет разбито 4 018 цветников, это более 23 га территории. Высадка цветов к летнему сезону разделена на два этапа. Это весеннее и летнее оформление.

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#подмосковье
#растения
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#благоустройство
#санкт-петербург
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Назван метод снижения цен на садовый инвентарь
Говырин заявил о необходимости нарастить производство садового инвентаря в РФ
15 апреля 2024, 22:42

Фото: iStock/Yulia Khvosch

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что в России необходимо нарастить производство собственного садового инвентаря, что способствует снижению цены на такие товары.
«Например, грабли: модель от финской фирмы с пластиковой ручкой обойдётся примерно в 3 тыс. рублей, а из Ивановской области со стальными зубцами и надёжным деревянным черенком стоят всего около 500 рублей. Выбор очевиден и продиктован экономической целесообразностью. Нужно нарастить собственное производство садового инвентаря», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Говырин.

Он подчеркнул, что в регионах России уже производят качественный инвентарь.

Ранее, садовод Октябрина Ганичкина заявила, что перед дачным сезоном необходимо подготовить теплицу, продезинфицировав её для защиты от вредителей. Кроме того, она рекомендовала поменять плёнку.

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#производство
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Суд в Москве отправил под домашний арест блогера Портнягина
15 апреля 2024, 20:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина суд в Тверском районе Москвы поместил под домашний арест по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных средств, передает РИА Новости.
Решение о домашнем аресте было принято по ходатайству следователя, заявленному перед судьей Александрой Лашиной.

Согласно указанию суда, Портнягин будет отбывать наказание в своем загородном доме в Подмосковье. Кроме того, он будет лишен доступа к интернету.

После заседания Портнягин выразил стать политиком, чтобы поддерживать государство и продолжать свою благотворительную деятельность.

«Я собираюсь взять отпуск на время домашнего ареста, чтобы провести время с сыном. Я все еще считаю себя свободным предпринимателем и буду продолжать благотворительные акции, помогать бойцам Центрального военного округа», - заявил он.
Дмитрий Портнягин был задержан 12 апреля в Ростове-на-Дону, когда находился в зоне ответственности Центрального военного округа с гуманитарной миссией. Его и его супругу, Екатерину, подозревают в неуплате налогов и отмывании преступных доходов. Супруга блогера была допрошена и отпущена домой. Сразу после возбуждения уголовного дела семья погасила долги в размере 64 миллионов рублей, но следствие продолжает свою работу.

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В Подмосковье в этом году разобьют более 4 тыс. клумб и цветников
15 апреля 2024, 19:17

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Московской области весной и летом 2024 года будет разбито 4018 цветников. Это более 23 га территории, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Высадка цветов к летнему сезону разделена на два этапа. Это весеннее и летнее оформление.
«Сначала в клумбах с луковичными цветами, посаженных осенью, уберут щепу, листву и мусор. Затем до 26 апреля проведут высадку цветочной рассады «Виола» на памятные места, устойчивые к заморозкам. Когда все луковичные отцветут, состоится их уборка. А затем, до 31 мая в клумбы высадят летние цветочные рассады петунии, бегонии и другие цветы», – поделились в министерстве.
Там также сообщили, что уже в мае в подмосковных городах распустится порядка 1 млн луковичных растений, высаженных прошлой осенью. Площади, улицы, скверы и другие общественные пространства региона украсят тюльпаны, нарциссы и гиацинты.

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#подмосковье
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Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук внесли в перечень экстремистов
15 апреля 2024, 19:07

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Росфинмониторинг включил театрального режиссера Евгению Берковича и драматурга Светлану Петрийчук в список террористов и экстремистов.
В реестр внесли персональные данные Петрийчук Светланы Александровны (дата рождения: 22 апреля 1980 года, место рождения: село Лебединовка Киргизской ССР) и Берковича Евгении Борисовны (дата рождения: 29 апреля 1985 года, место рождения: Ленинград).

Также в реестр была включена запрещенная в России террористическая организация «Русский добровольческий корпус» (РДК).

Беркович и Петрийчук стали фигурантами уголовного дела об оправдании терроризма. Они были задержаны в мае 2023 года, а затем арестованы, и до сих пор находятся в СИЗО. Причиной возбуждения уголовного дела послужил спектакль «Финист Ясный Сокол», созданный Берковичем по сценарию Петрийчук.

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В Подмосковье теперь можно оценить работу газового участкового
15 апреля 2024, 19:06

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Жители Московской области теперь могут оценить качество работы газового участкового, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона. 140 газовых участковых Мособлгаза начали работу в регионе в текущем году.
«Это мастера, которые организуют техобслуживание и ремонт газового оборудования в многоквартирных домах. Газовые участковые еженедельно проводят встречи с жителями на вверенных им территориях. График можно найти на сайте Мособлгаза, набрав в поисковой строке адрес своего дома», – пояснили в министерстве.
Оценить деятельность газового участкового по пятибалльной шкале, в том числе его профессионализм, коммуникабельность и активность, можно по ссылке. Предложениями и замечаниями следует делиться здесь. В этом же разделе перечислены ответы часто задаваемые вопросы о техобслуживании газового оборудования и безопасном использовании газа.

В Минэнерго Подмосковья напомнили, что техобслуживание в квартирах проводится раз в год по графику. Узнать дату проведения техобслуживания в вашем доме можно на сайте.

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#подмосковье
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Россиянам рассказали, как государство должно помочь женщине после родов
Депутат Буцкая: Женщинам после родов необходима поддержка государства
15 апреля 2024, 18:59

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Программу восстановления женщины после родов необходимо включить в систему обязательного медицинского страхования, заявила председатель правления Совета Матерей России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Как пояснила депутат, сейчас в школах подготовки к родам всё обучение заканчивается непосредственно самими родами, но никто не готовит женщину к послеродовому периоду.

В беседе с «Радио 1» председатель правления Совета Матерей России, пояснила, что должно входить в послеродовую подготовку и что должно быть включено в систему ОМС.

«Последние недели до родов женщина находится под постоянной опекой: все интересуются её здоровьем, делаются узи – сплошная забота со стороны здравоохранения в том числе. Это приятно: видишь, что для государства ты важна и нужна. Дальше роды, долгожданный малыш на руках, мама с ребенком приезжает домой, и у неё начинается совершенно новая жизнь: и ситуация в семье меняется, и физиологически женщине сложно. И вот здесь возникает вопрос о помощи и поддержке. Женщина может прийти в женскую консультацию, а может не прийти. Ей вообще кто-нибудь позвонит? Кто-нибудь спросит, как её состояние? Психолог, акушер-гинеколог, физиотерапия обязательны. Есть страны, которые делают программу восстановительной терапии после родов. Это вопрос к специалистам, женщина должна чувствовать такую же поддержку и заботу от государства», – сказала собеседница.

По мнению Татьяны Буцкой, врач, который был готов ответить на каждый вопрос и координировал женщину до родов, точно должен быть рядом и после рождения ребенка, чтобы помочь восстановить организм. Также женщине нужно оказывать психологическую поддержку и поддержку по грудному вскармливанию, потому что это проблема практически не решается на уровне здравоохранения.

Эксперт сказала, что сейчас программа восстановления женщины после родов разрабатывается с Минздравом.

«Мы разрабатываем программу с Минздравом, от него мы будем ждать и программу, и возможности её оплаты через ОМС, чтобы это было бесплатно», – сообщила председатель правления Совета Матерей России.

Специалист добавила, что очень важно взаимодействие врач – пациент. Поддержка государства необходима, чтобы не потерять женщин после родов, заключила Буцкая.

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В Королёве поймали латиноамериканца с наркотиками
15 апреля 2024, 18:47

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Гражданина одной из стран Латинской Америки задержали в подмосковном Королёве по подозрению в торговле наркотиками, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Мужчину 1987 года рождения задержали на улице Грабина. При личном досмотре у него обнаружили 40 полимерных свёртков с порошкообразным веществом», — говорится в сообщении.

Содержимое четырёх свёртков проверили эксперты, это оказался синтетический наркотик мефедрон. Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», а также «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали мужчину, который обливал женщин кислотой. Свои преступления он совершал в посёлке Монино. Известна информация о трёх эпизодах нападения: на улице Комсомольской, Южной и Московской.

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#полиция
#криминал
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Ещё семь подмосковных водных горок и каруселей прошли проверку на безопасность
15 апреля 2024, 18:26

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Сотрудники Управления Гостехнадзора Минэкологии на прошлой неделе проверили семь аттракционов в местах их эксплуатации. Нарушений законодательства в работе развлекательных средств выявлено не было, сообщили в пресс-службе министерства.
«Сотрудники Гостехнадзора проверяют не только карусели, но и водные горки. Аквапарки, санатории и бассейны, где установлены такие сооружения, проверяют постоянно. Конструкция должна иметь защищенные борта, а на покрытии во избежание травм у посетителей не должно быть сколов и выбоин», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Он напомнил, что к аттракционам относятся развлекательные технические средства, зимние горки и тюбинговые трассы, водные горки. Они должны проходить своевременную проверку и поддерживаться владельцами в исправном состоянии.

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