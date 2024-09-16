«Корм со стола»: зоопсихолог рассказала о правильном кормлении кошек

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Кошачий рацион составляется исходя из индивидуальных особенностей питомца, рассказала в беседе с «Радио 1» зоопсихолог Ангелина Сиротина, отвечая на вопрос о правильном кормлении кошек.
Собеседница отметила, что при составлении рациона нужно исходить из так называемой статусной группы животного — котята, взрослые, молодые, пожилые, с индивидуальными особенностями здоровья.
В частности, речь идет о почках, печени, поджелудочной железе, общем анализе крови.
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«Рацион составляется из индивидуальных особенностей организма», — прокомментировала Сиротина, добавив, что при сомнениях в кошачьем здоровье необходимо обследовать животное.
В частности, речь идет о почках, печени, поджелудочной железе, общем анализе крови.
«Если с кошкой все в порядке, она всеядна и может кушать как сухой корм, так и натуральные продукты, то можно давать и то, и другое», — добавила Сиротина.Она резюмировала, что так называемый «корм со стола» не подходит кошке в принципе.
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Никита Кротов