Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Корм со стола»: зоопсихолог рассказала о правильном кормлении кошек

«Корм со стола»: зоопсихолог рассказала о правильном кормлении кошек

Зоопсихолог Сиротина: кошачий рацион составляется на основе особенностей кошки
16 сентября 2024, 12:19
Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Кошачий рацион составляется исходя из индивидуальных особенностей питомца, рассказала в беседе с «Радио 1» зоопсихолог Ангелина Сиротина, отвечая на вопрос о правильном кормлении кошек.
Собеседница отметила, что при составлении рациона нужно исходить из так называемой статусной группы животного — котята, взрослые, молодые, пожилые, с индивидуальными особенностями здоровья.

«Рацион составляется из индивидуальных особенностей организма», — прокомментировала Сиротина, добавив, что при сомнениях в кошачьем здоровье необходимо обследовать животное.


В частности, речь идет о почках, печени, поджелудочной железе, общем анализе крови.

«Если с кошкой все в порядке, она всеядна и может кушать как сухой корм, так и натуральные продукты, то можно давать и то, и другое», — добавила Сиротина.
Она резюмировала, что так называемый «корм со стола» не подходит кошке в принципе.

Читайте также:

«Верное решение»: Черная кошка повернула назад перед кортежем Путина

«Болезни уходят»: Зоозащитница перечислила удивительные способности кошек

Подмосковные ветеринары призвали во Всемирный день кошек помочь приютам
#россия
#новости
#животные
#кошки
#здоровье
#питание
Шлепнул сына и хотел еще одну жену: наследник Жириновского раскрыл истинную причину разрыва родителей
16 сентября 2024, 12:44

Фото: сайт Госдумы

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский является отцом троих детей. Его младший сын Олег Эйдельштейн родился вне брака. На днях он дал интервью телеканалу НТВ, в котором поделился своими воспоминаниями о родителе. О том, что рассказал о политике его внебрачный наследник расскажет редакция «Радио 1».

Сын Жириновского рассказал об агрессии отца


Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В интервью телеканалу Олег Эйдельштейн рассказал, что Владимир Жириновский был строг к нему и часто демонстрировал агрессию.

«Кажется, у мамы была своя история, и когда она заметила, как Владимир Вольфович выражает свою усталость негативно, она решила уйти, собрав вещи. Через месяц мы съехали», — рассказал он.

Вспоминая детство, Олег отметил случай, когда, играя с часами, получил от отца.

«Я взял часы поиграть, и он меня шлепнул. Сейчас я был бы рад любому его шлепку, но на тот момент я был недоволен», — поделился воспоминаниями сын Жириновского.

Он также добавил, что именно после того, как отец поднял на него руку, мать собрала вещи и покинула дом.

Наследник политика также считает, что приоритетами его отца всегда была работа.

«Давайте будем честными, отец любил двух женщин — Россию и партию», — заявил Эйдельштейн.

Личная жизнь Жириновского


Фото: сайт Кремля


Единственной законной супругой Владимира Жириновского была Галина Лебедева, которая в 1971 году родила ему сына Игоря. Отношения супружеской пары были далеки от идеала. Они даже разводились и несколько лет вообще не общались. Именно в этот период Жириновский успел обзавестись внебрачными детьми.

В 1983 году у лидера ЛДПР родилась дочь Анастасия, а в 1986 году на свет появился младший сын — Олег. Его родила Жанна Газдарова, с которой Владимир Вольфович познакомился во время отдыха на Кубе.

Политик признавался, что, если бы в стране разрешали многоженство, он бы имел еще одну супругу.

Читайте также:

Экс-депутат ЛДПР Власов показал запись голоса плачущего Жириновского из больницы

В сети обнаружили пророчество Жириновского о выборах-2024 в США

Еще одно предсказание Жириновского сбылось
#политика
#мать
#фото
#владимир жириновский
#отец
#отношения
#интервью
#лдпр
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье обновят системы водоснабжения более 760 домов
16 сентября 2024, 12:35

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Обновление систем горячего и холодного водоснабжения проводят в многоквартирных домах Московской области, в план на текущий год внесено 762 объекта, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Капитальный ремонт систем водоснабжения является важнейшим элементом комплексной модернизации жилого фонда Подмосковья. Мы стремимся не просто обновить инженерные коммуникации, но и обеспечить жителей высококачественным и бесперебойным водоснабжением», — отметил глава областного МинЖКХ Антон Велиховский.
Он добавил, что современные трубы, которые устанавливают в многоквартирных домах в ходе капитального ремонта, рассчитаны на 25-30 лет службы.

В перечень работ входит также промывка трубопроводов и проведение гидравлических испытаний. Кроме того, проводится изоляция трубопроводов для уменьшения потери тепла.

Читайте также:

Образовательная игра «ЖЭКА» научит управлять жильём и основам экономии

В Реутове проводят масштабную реконструкцию теплосетей и котельных

В одинцовском посёлке Гарь-Покровское ввели в эксплуатацию новую котельную
#капитальный ремонт
#капремонт
#мкд
#минжкх мо
#антон велиховский
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минэкологии согласилось с администрацией Красногорска по вопросу загрязнения земель
16 сентября 2024, 12:34

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Министерство экологии Московской области сообщило, что поддержало иск администрации городского округа Красногорск о расторжении договора аренды земельного участка, где были нарушены правила обращения с отходами.
В ходе выездной проверки в деревне Гольево инспекторами экологического надзора было обнаружено, что арендатор участка, компания «Кронверк», не соблюдала целевое использование земли и допустила её захламление.

Участок был предназначен для размещения офисных зданий, но во время осмотра были найдены строительные отходы, а также временное сооружение из профлиста, используемое для приёма металлолома.

Кроме того, были замечены признаки планировки территории с использованием строительного мусора и грунта.

После проведения контрольных мероприятий компании «Кронверк» было выдано предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований. Администрация округа совместно с министерством будет стремиться к расторжению договора аренды.

Читайте также:

В Подмосковье за неделю из аварийного жилья переселили 375 человек

В Котельниках завершили комплексное благоустройство двора

На подмосковной акции «День в лесу» обеспечат вывоз отходов
#подмосковье
#проверки
#отходы
#нарушения
#минэкологии мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за неделю из аварийного жилья переселили 375 человек
16 сентября 2024, 12:02

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Из аварийного жилья в двадцати городских округах Московской области за минувшую неделю — с 9 по 15 сентября — переселили 375 человек, расселение проведено в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
«Из 158 аварийных жилых помещений общей площадью более 6,3 тыс. квадратных метров расселили 375 человек. Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и в свободном жилищном фонде, а также выкупную стоимость либо жилищные сертификаты, с помощью которых можно купить квартиру в любом районе Московской области», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что аварийное жильё было расселено в следующих городских округах: Павлово-Посадском, Богородском, Щёлкове, Волоколамском, Шатуре, Воскресенском, Талдомском, Егорьевске, Ступине, Истре, Солнечногорске, Кашире, Серпухове, Лосино-Петровском, Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском, Раменском, Орехово-Зуевском, Пушкинском и Подольске.

Читайте также:

В Солнечногорске свыше 30 переселенцев готовятся к переезду из аварийного жилья

В ходе реновации в Реутове расселят пять бараков в историческом центре

Из аварийных домов в Мытищах переселят более 300 семей
#расселение
#переселение
#аварийное жильё
#министерство строительного комплекса мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Обратить внимание на финансы: гороскоп для всех знаков зодиака с 16 по 22 сентября
16 сентября 2024, 11:33

Фото: istockphoto/Peach_iStock

Полнолуние и частное Лунное Затмение состоится 18 сентября на рассвете. Это небесное явление отличатся благоприятными аспектами к Луне и Солнцу от Уран и Плутона. Наступает хорошее время для пересмотра своих привычек, для принятия решения улучшить свою жизнь и для избавления от всего того, что уже не приносит пользу. Благоприятно наводить порядок и перебирать вещи. Можно составить список желаний.
О том, что ждать от этой недели каждому знаку и какой сфере нужно уделить особое внимание в беседе с «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.

В деловой сфере надо правильно распределять время, постараться не опаздывать на встречи, не затягивать рабочие процессы.

В любви желательно проявить чувство юмора и доброту.

В вопросах здоровья для эффективного восстановления сил желательно временное уединение.


Особые рекомендации для каждого знака зодиака


Овну лучше не рисковать и всю неделю не торопиться с принятием решений.

Тельцу важно сохранить деловые контакты. Ему надо быть скромнее и позаботиться о взаимовыручке.

Близнецам нужно себя отстаивать и поддерживать позитивный настрой. Им поможет умение увлекательно и убедительно вести разговор.

Раку желательно избегать перенапряжения. Свою активность ему следует направить на те дела, которые он долгое время откладывал.

Льву надо исключить лишние траты и не быть слишком щедрым. Ему необходимо обратить внимание на свои финансы.

Деве поможет логика и рациональность. Лучше не искать глубокий смысл там, где всё поверхностно.

Весам хорошо расширять свой круг общения. Их ждут интересные деловые и дружеские знакомства.

Скорпиону важно не упустить подходящий момент для решительных действий. Ему надо прислушаться к своей интуиции.

Стрельцу нужно соизмерять свои силы со своими возможностями. Ему не стоит браться за дела, которые слишком трудны в выполнении.

Козерогу важно себя хвалить и не критиковать. Придирчивое отношение будет ему мешать.

Водолею благоприятно оказывать поддержку своим единомышленникам. Совместная деятельность откроет новые перспективы.

У Рыб наступает период внутренних перемен. Они нуждаются в саморазвитии.

Читайте также:

«Без лишней эмоциональности»: Гороскоп с 9 по 15 сентября для всех знаков зодиака

Луп Брусничник 5 сентября: какие ужасы таятся в лесу, что запрещено в этот день

Никаких диет и лишних трат: Гороскоп со 2 по 8 сентября для всех знаков зодиака
#радио
#финансы
#гороскоп
#траты
#рекомендации
#астролог
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Московской области могут следить за соревнованиями роботов онлайн
16 сентября 2024, 11:29

Фото: istockphoto / KamiPhotos

Первый отборочный тур нового сезона «Битвы роботов» пройдёт 28 сентября. Зрители смогут посмотреть онлайн-трансляцию соревнований, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Москве, на спортивной арене «ЦСКА Арена», пройдёт международный спортивно-технический чемпионат по роботостроению.

В этом году соревнования пройдут в двух категориях: «Битва роботов» и новая категория «Битва мини-роботов» для участников от 10 до 17 лет с роботами весом до 1,5 килограмма. В первом этапе примут участие 48 команд из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана и Китая. Лучшие команды по результатам поединков попадут в полуфинал.

Онлайн-трансляция чемпионата будет доступна по ссылке.

Читайте также:

Школьники Московской области могут поучаствовать в новом «Уроке цифры»

Эксперты рассказали, почему китайские автомобили вытеснили западные концерны

В больницы Подмосковья поступило около 90 новых аппаратов УЗИ
#чемпионат
#роботы
#соревнования
#онлайн
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Котельниках завершили комплексное благоустройство двора
16 сентября 2024, 11:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Работы по комплексному благоустройству дворовой территории завершили на Кузьминской улице в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«У дома №15 по Кузьминской улице заменили асфальтобетонное покрытие на парковках, проездах и тротуарах. Кроме того, были оборудованы съезды и занижения для маломобильных жителей. В рамках благоустройства во дворе высадили кустарник, установили скамейки и урны», — говорится в сообщении.
В администрации муниципалитета также сообщили, что во дворе у домов №№11-13 на Кузьминской улице установили детскую площадку по губернаторской программе. Отмечается, что это уже десятая губернаторская площадка, обустроенная в Котельниках. Площадка включает в себя не только игровой комплекс, но также зону воркаута — чтобы и взрослые могли там провести время с пользой и удовольствием.

Читайте также:

PlayHub «Ферма» в Котельниках признан лучшей игровой площадкой

Руководитель МФЦ Котельников получил награду

В Котельниках за месяц выявили три нарушения утилизации отходов
#котельники
#двор
#благоустройство
#детская площадка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В парках Подмосковья за неделю побывали более 2 млн человек
16 сентября 2024, 11:04

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше двух миллионов человек посетили парки Московской области за период с 9 по 15 сентября, что на 355 тысяч посетителей больше, чем за аналогичное время в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Парки на минувшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Самым посещаемым парком области на прошлой неделе стал балашихинский парк «Пехорка»: там побывали 98 тысяч человек. Второе место занял парк Мира в Мытищах с 55,7 тыс. посетителей. На третьем месте оказался парк Толстого в Химках с 55,4 тыс. гостей. Четвёртое место занял Центральный парк Пушкинского округа, который посетили 49 тысяч человек. А замыкает недельный топ-5 Фабричный парк в Истре с 36 тысячами посетителей.

Читайте также:

В Балашихе по инициативе ветеранов открыли сквер Семьи, любви и верности

В Подмосковье за пять лет благоустроили более 200 общественных территорий

В Павловском Посаде благоустроили «Зелёный узел» с тематическими зонами
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#парки
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Образовательная игра «ЖЭКА» научит управлять жильём и основам экономии
16 сентября 2024, 11:02

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фонд развития территорий запустил новую образовательную игру под названием «ЖЭКА», которая погружает участников в захватывающий процесс управления многоквартирными домами и коммунальными услугами. Игроки могут освоить ключевые аспекты жизни в многоквартирных домах, включая энергоэффективность, капитальный ремонт и способы оптимизации расходов на коммунальные услуги. Действия происходят в специально разработанном интерактивном городе, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Игра «ЖЭКА» состоит из трех уровней интерактивного обучения:

  1. Уровень «Квартира»: на этом этапе участники учатся эффективно экономить электроэнергию, воду и газ, минимизируя свои затраты. Игра демонстрирует, как замена устаревших бытовых приборов, установка счетчиков и соблюдение простых правил экономии могут сделать жилье более комфортным и энергоэффективным.
  2. Уровень «Дом»: здесь игроки изучают управление многоквартирным домом. Они узнают, как совместные усилия с соседями могут помочь эффективно управлять домом, использовать альтернативные энергетические источники и поддерживать высокие стандарты качества жилого комплекса.
  3. Уровень «Квартал»: на данном этапе участник работает на уровне микрорайона, где его главная задача — заботиться о детских и спортивных площадках, парковках и зонах для сортировки отходов. Игра охватывает десятки домов, которые требуют регулярного обслуживания и капитального ремонта.
«Современные технологии должны не только упрощать жизнь, но и воспитывать ответственное отношение к жилищным условиям. Игра „ЖЭКА“ — это отличный инструмент для того, чтобы каждый житель мог на практике увидеть, как правильно управлять своим домом и экономить на коммунальных услугах. Мы призываем всех окунуться в этот увлекательный процесс и сделать свой вклад в энергоэффективное будущее», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Читайте также:

В Балашихе по инициативе ветеранов открыли сквер Семьи, любви и верности

Что делать, если взломали аккаунт в Telegram — советы экспертов

Виктор Орбан показал фото совместной тренировки с Арнольдом Шварценеггером
#жкх
#игра
#технологии
#квартиры
Следите за нашими новостями
в удобном формате