«Верное решение»: Черная кошка повернула назад перед кортежем Путина

Фото: istockphoto/joseh51camera
Черная кошка повернула обратно, не решившись перебегать дорогу кортежу президента России Владимира Путина, и попала на видео. Забавными кадрами поделился в Telegram-канале журналист ВГТРК «Россия» Павел Зарубин.
На кадрах видно, как животное бежит по своим делам, в какой-то момент выбегает перед президентским кортежем и останавливается посреди дороги. Пару секунду кошка размышляет, глядя на машину Путина, затем разворачивается и стремительно убегает в обратном направлении.
Так четвероногая, неожиданно для себя позабавила политиков и стала звездой интернета.
Кстати, из необычных подарков, которые дарили Владимиру Путину коллеги, есть и крупные представители семейства кошачьих. В 2008 году Путин, будучи премьер-министром, получил на день рождения двухмесячного уссурийского тигренка. Тигрицу Машу после передали геленджикскому парку.
В 2009 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину двух переднеазиатских леопардов или кавказских барсов. Этих хищников отправили в сочинский питомник. А в 2011 году президент сам подарил японскому губернатору сибирского кота по кличке Мир.
Согласно средневековой примете, когда несчастных животных ассоциировали с нечистой силой, перебежавшая дорогу черная кошка сулила неудачу. Сейчас эти четвероногие – верные друзья человека, независимо от цвета. Считается даже, что кошки способны лечить от болезней, включая депрессию.
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«Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка, которая приняла единственно верное решение», – написал Зарубин.
Так четвероногая, неожиданно для себя позабавила политиков и стала звездой интернета.
Кстати, из необычных подарков, которые дарили Владимиру Путину коллеги, есть и крупные представители семейства кошачьих. В 2008 году Путин, будучи премьер-министром, получил на день рождения двухмесячного уссурийского тигренка. Тигрицу Машу после передали геленджикскому парку.
В 2009 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину двух переднеазиатских леопардов или кавказских барсов. Этих хищников отправили в сочинский питомник. А в 2011 году президент сам подарил японскому губернатору сибирского кота по кличке Мир.
Согласно средневековой примете, когда несчастных животных ассоциировали с нечистой силой, перебежавшая дорогу черная кошка сулила неудачу. Сейчас эти четвероногие – верные друзья человека, независимо от цвета. Считается даже, что кошки способны лечить от болезней, включая депрессию.
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Лия Мурадьян