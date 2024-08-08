Подмосковные ветеринары призвали во Всемирный день кошек помочь приютам

Фото: пресс-служба Минблаго МО
Специалисты Государственной ветеринарной службы подмосковного Минсельхозпрода во Всемирный день кошек призвали посетить один из региональных приютов для животных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Можно помочь волонтёрам покормить питомцев, пообщаться с пушистыми или забрать нового друга домой. Ветеринарные врачи напоминают, что питомцам стоит уделять внимание постоянно – не забывать о профилактических прививках, сбалансированном здоровом питании, гигиене и комфортных условия проживания», – отметили в ведомстве.Всемирный день кошек отмечают 8 августа. Праздник был учреждён в 2002 году и задумывался с целью обращения внимания общества на вопросы бездомности кошек, плохого питания, жестокого обращения и низкую продолжительность жизни.
Кошки – самые популярные питомцы во многих странах. В этот день каждый человек может уделить особое внимание своему питомцу, проявить любовь и заботу, поблагодарить за радость и тепло, которое они несут в нашу жизнь.
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Лора Луганская