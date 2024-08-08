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Подмосковные ветеринары призвали во Всемирный день кошек помочь приютам

08 августа 2024, 17:46
Фото: пресс-служба Минблаго МО

Фото: пресс-служба Минблаго МО

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Специалисты Государственной ветеринарной службы подмосковного Минсельхозпрода во Всемирный день кошек призвали посетить один из региональных приютов для животных. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Можно помочь волонтёрам покормить питомцев, пообщаться с пушистыми или забрать нового друга домой. Ветеринарные врачи напоминают, что питомцам стоит уделять внимание постоянно – не забывать о профилактических прививках, сбалансированном здоровом питании, гигиене и комфортных условия проживания», – отметили в ведомстве.
Всемирный день кошек отмечают 8 августа. Праздник был учреждён в 2002 году и задумывался с целью обращения внимания общества на вопросы бездомности кошек, плохого питания, жестокого обращения и низкую продолжительность жизни.



Кошки – самые популярные питомцы во многих странах. В этот день каждый человек может уделить особое внимание своему питомцу, проявить любовь и заботу, поблагодарить за радость и тепло, которое они несут в нашу жизнь.

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Покинувшие Суджу жители рассказали о пункте временного размещения в Курске
Покинувшие Суджу жители сообщили, что их хорошо приняли в Курске
08 августа 2024, 17:54

Фото: iStock/shironosov

Покинувшие город Суджа в Курской области жители рассказали в беседе с РИА Новости, что их очень хорошо приняли в пункте временного размещения (ПВР) в Курске, предоставив всё необходимое для комфортного прибывания.
Егор Семёнович Бахтояров и Валентина Ивановна Воскобойникова – жители Суджи. Ночь на 6 августа, когда начались первые обстрелы со стороны ВСУ, они пересидели в подвале своего частного дома. Однако на следующий день приняли решение покинуть город. В Курске они переночевали у знакомых, а потом узнали про санаторий, где размещают эвакуировавшихся.

Там их встретили очень хорошо, предоставили постельное бельё и вкусно накормили. Валентина Ивановна отметила чистоту в ПВР и хорошее отношение к ним персонала.

Собеседники агентства подчеркнули, что им очень хочется вернуться домой, потому что пришлось оставить там домашних животных. При этом узнать об их состоянии сейчас невозможно, поскольку с оставшимися в городе жителями полностью оборвана связь.

Другой житель атакованного ВСУ города Валерий Моисеев рассказал, что тоже разместился в ПВР в Курске. К нему пришли волонтёры, которые составили список необходимых вещей. Спустя некоторое время они всё принесли: одежду, обувь, мыльные принадлежности и другое.

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#атака
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Готовность капремонта школы в Королёве достигла 85%
08 августа 2024, 17:37

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №10, расположенное на улице Дзержинского в городском округе Королёв капитально ремонтируют, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 85 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Общая площадь здания составляет более 3 тысяч квадратных метров. Сейчас рабочие прокладывают слаботочные сети, проводят электромонтажные работы, укладывают настенную плитку в санузлах, а также занимаются фасадными работами и обустраивают входные группы. Кроме того, ведётся благоустройство пришкольной территории», — говорится в сообщении.
В работах участвуют свыше 60 человек.

Капитальный ремонт должен быть завершён до начала учебного года, включая установку новой мебели и оборудования.

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#капремонт
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Парк Мира в Коломне откроют после благоустройства в сентябре
08 августа 2024, 17:31

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Парк Мира в Коломне откроют после масштабного обновления в сентябре. Такой срок назвали в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«Этот парк – главная городская зона отдыха и развлечений. Ранее здесь уже были частично проведены работы по благоустройству: восстановлены пешеходные дорожки, высажены деревья. Появилась большая детская игровая площадка. В этом году продолжаем благоустраивать территорию парка и планируем завершить все работы в сентябре», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Многофункциональный городской парк культуры и отдыха был основан в городе ещё советское время. Он считается самым крупным лесным массивом Коломны. Общая площадь благоустройства – порядка 25 га.

Концепция предусматривает реконструкцию исторических элементов. В парке появится фонтан, будут проложены беговые и велосипедные дорожки, тротуары. В юго-восточной части участка будет обустроена спортивная зона со скейтпарком. Для посетителей с детьми воздадут полноценную площадку.

Для комфорта посетителей появятся скамейки, теневые навесы и урны. Будут высажены кустарники и деревья. Также в парке установят танцплощадку и ограждения зоны аттракционов. Территорию оборудуют системой освещения, видеонаблюдения и информационно-навигационным оборудованием.

Работы по благоустройству уже завершаются. Они проходят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#нацпроекты
#подмосковье
#московская область
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Россиян начали обманывать с помощью приложений для ускорения работы YouTube
Мошенники начали обманывать россиян с помощью приложений для ускорения YouTube
08 августа 2024, 17:25

Фото: iStock/Pinkypills

Злоумышленники начали обманывать россиян с помощью приложений, которые якобы должны ускорить работу YouTube. Об этом пишут «Известия».
За последнее время в сети возросло количество приложений, создатели которых обещают решить проблему с низкой скоростью загрузки видео на платформе. Многие из таких программ были созданы мошенниками.

«Как правило, пользователи заражаются вирусами типа Remote Access Tool или Remote Access Trojan, которые позволяют злоумышленникам получить дистанционный доступ к инфицированному компьютеру», — передают «Известия».

Таким способом преступники могут украсть личные данные владельца зараженного смартфона или компьютера.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать сервисы частных предложений, такие как «Яндекс Услуги» или «Профи», для массового обмана россиян. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Аналитик Ульянов раскрыл, как избежать кражи данных через «ускорители» YouTube
Аналитик Ульянов рекомендовал использовать только надёжные приложения
08 августа 2024, 16:14

Фото: iStock/champpixs

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что мошенники с помощью приложений по ускорению работы видеохостинга YouTube способны украсть личные данные.
Для того, чтобы этого избежать, специалист рекомендовал внимательно изучать сами приложения и их источник.

«Если это какой-то случайный человек, непонятный аккаунт – уровень доверия должен быть околонулевым. Вы должны получить информацию хотя бы из нескольких источников, что это приложение можно скачать, им можно пользоваться, оно работает и не замечено в краже данных. В противном случае есть высокий риск нарваться на мошенников», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Ульянов.

А руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров объяснил, почему работа видеохостинга объективно замедляется. Так, по его словам, дело в том, что в стране осталось мало оборудования для кэширования YouTube.

«У нас действительно осталось мало оборудования для кэширования YouTube, а отсутствие кэширования приводит к тому, что работа видеохостинга объективно замедляется. Заблокировали один сервер, все пользователи перераспределились на оставшийся, и он повис. Любая новость о том, что что-то блокирует, провоцирует мгновенный переход на блокируемый ресурс вдвое большего числа пользователей, в результате чего он действительно может перестать работать», — отметил в беседе с RT Бедеров.

Он добавил, что ещё одной возможной причиной плохой работы сервиса может быть то, что его замедляют искусственно.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России наблюдается полная приостановка работы видеохостинга YouTube.

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#youtube
#пользователи
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#технологии
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В Подмосковье организовали сбор гуманитарной помощи для Курской области
08 августа 2024, 16:12

Фото: пресс-служба движения «Волонтёры Подмосковья»

Сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области организовали активисты движения «Волонтёры Подмосковья» в рамках региональной акции «Доброе дело», сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«Принести необходимые товары можно в ближайший пункт сбора в своём городе, волонтеры Подмосковья соберут всё на центральном складе в Балашихе, отсортируют и оперативно доставят в Курск», — рассказала глава областного министерства Екатерина Швелидзе.
Жителей Подмосковья призвали приносить в пункты сбора гуманитарной помощи продукты длительного хранения и сухие пайки, медикаменты, новую одежду, средства гигиены, а также электроприборы, мелкую бытовую технику и генераторы.

Адреса пунктов сбора с графиком работы и телефонами размещены на сайте организации «Волонтёры Подмосковья».

Если к акции хотят присоединиться предприниматели, им следует написать волонтёрам на электронный адрес: info@volontermo.ru или оставить личное сообщение в волонтёрском сообществе в соцсети «ВКонтакте».

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#подмосковье
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Депутат Терентьев: все люди с инвалидностью могут вести активный образ жизни в Подмосковье
Депутат Терентьев: все инвалиды могут вести активный образ жизни в Подмосковье
08 августа 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»

Все люди с инвалидностью имеют возможность вести активный и здоровый образ жизни в Московской области. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов, паралимпийский чемпион Михаил Терентьев.
Он стал гостем Второго фестиваля равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ», который прошёл в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино. Одним из организаторов выступила Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница».
«Каждый целеустремлённый человек с инвалидностью, который желает дальше жить активной жизни, имеет для этого все возможности в Московской области. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни и посещайте такие мероприятия», – призвал депутат.
Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»

На фестиваль пригласили людей с инвалидностью, передвигающихся на колясках. Участники приехали не только из разных городов Московской области, но и из других регионов России. Одним из украшений мероприятия стал уникальный футбольный матч с участием спортсменов из Москвы и Подмосковья.
«Здесь проходят мастер-классы, соревнования по различным настольным играм. Здесь представлены технические средства реабилитации. Всё это направлено на то, чтобы люди с инвалидностью узнали, чем можно заниматься, как можно вести активный образ жизни. На фестивале состоялся уникальный матч. Это называется «футбол на электрических колясках», уникальное зрелище», – рассказал Терентьев.
Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»

Кроме того, на фестивале провели показательные бои в шуточном шоу-формате между «рыцарями в доспехах» на колясках. Демонстрацию устроил «Инклюзивный клуб исторической реконструкции Verus Hospitalariis.

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#инвалиды
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#госдума
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#подмосковье
#московская область
#пушкино
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Площадку для раздельного сбора мусора в Раменском откроют до конца августа
08 августа 2024, 15:59

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Площадку «Мегабак», приспособленную для первичной сортировки поступающих отходов прямо на месте, откроют на территории Раменского городского округа в конце августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Это первая площадка в Московской области, непосредственно на которой сотрудники смогут сортировать и прессовать материалы для вторичного использования. Отсортированный мусор будет распределяться по контейнерам для бумаги, стекла, пластика, бытовых приборов и так далее», — пояснил временно исполняющий полномочия главы Раменского округа Эдуард Малышев.
Он добавил, что раздельный сбор мусора позволит снизить объём отходов, которые отправляют на свалки, поможет сохранить природу и будет способствовать формированию у жителей округа ответственного отношения к окружающей среде.

Площадка «Мегабак» откроется по адресу: Раменское, улица 100-й Свирской дивизии, 48.

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#раменский городской округ
#мегабак
#раздельный сбор мусора
#отходы
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Фестиваль «Подмосковье БЕЗ границ» собрал инвалидов-колясочников из нескольких регионов России
Фестиваль «Подмосковье БЕЗ границ» собрал колясочников из нескольких регионов
08 августа 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»

Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» собрал инвалидов-колясочников не только из Московской области, но и из других регионов России. Об этом рассказал председатель правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница», член Общественной палаты Московской области, организатор фестиваля Игорь Гундеров.
Мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино.
«Основная идея – чтобы люди с инвалидностью были максимально интегрированы. У нас здесь медали, дипломы, призы и спонсорская поддержка, много всего интересного. Но прежде всего, это общение, взаимодействие. К нам приехали инвалиды из других регионов. И вообще это единственный в России фестиваль, который проводится исключительно для инвалидов-колясочников. Мы это делаем благодаря тому, что нас поддерживают транспортом. Ни в одном регионе такого мероприятия нет», – отметил Гундеров.
Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»
Для участников подготовили концертную программу, спортивные состязания и мастер-класс. Состоялся товарищеский матч по футболу на электроколясках с участием спортсменов из Москвы и Подмосковья.
«Это уже второй фестиваль. Его задача – интегрировать людей с инвалидностью в общественно-политические и спортивные процессы. Здесь открыты разные площадки, люди могут поиграть в различные спортивные игры, поучаствовать в культурной программе, пообщаться с нашими партнёрами. Московская область оказывает нам большую поддержку», – сказал организатор фестиваля.
Фото: пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница»

Игорь Гундеров выразил надежду на то, что в этом году фестиваль посетили не менее 200 участников.
«В прошлом году он собрал около 200 инвалидов-колясочников. Сейчас надеемся, что участников тоже будет много. Мы постарались сделать так, чтобы было интересно. У нас на выставке технических средств реабилитации представлена различные коляски, тренажёры, чтобы люди приехали и могли всё посмотреть, попробовать», – отметил глава организации.
Он добавил, что с прошлого года к работе общественной организации инвалидов «Колесница» начали подключаться и участники СВО. Они обещали приехать и на нынешний фестиваль.

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#подмосковье
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