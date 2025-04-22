В Москве пенсионерка отдала мошенникам порядка 10 миллионов рублей

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В Москве пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и отдала преступникам около 10 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Телефонные мошенники украли у пенсионерки в Москве монеты за 2,5 миллиона рублей и валюты на 7 миллионов рублей» — пишет агентство.
Как оказалось, 11 апреля потерпевшей позвонила женщина, которая убедила ее продиктовать код из смс, так как в ее подъезде будут менять домофон. Позже в профиле пенсионерка на «Госуслугах» обнаружила доверенность от своего имени.
Из-за этого потерпевшая сразу сменила пароль, после чего ей позвонила якобы сотрудница Роскомнадзора. Последняя напугала пенсионерку тем, что из-за этой доверенности мошенники могут завладеть ее имуществом и деньгами. Преступница сказала, чтобы сохранить средства ей необходимо сделать «декларирование сбережений».
По итогу, потерпевшая лишилась 50 тысяч долларов и 27 тысяч евро. К тому же она потеряла 35 монет, стоимостью в 2,5 миллиона рублей. Общий объем ущерба составил порядка 10 миллионов рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
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Иван Мусатов