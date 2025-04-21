В МВД предупредили о хитрой афере мошенников с ложными авиабилетами

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Мошенники за пару часов создают фейковые сайты для продажи авиабилетов, а обман раскрывается только в аэропорту. Это позволяет аферистам быстро менять название ресурса, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Жалобы на подобные аферы за последний год значительно выросли. По данным МВД, многие жертвы узнают о несуществующих билетах, когда уже прибыли в аэропорт.
20 апреля «Радио 1» предупреждало, что телефонные мошенники начали использовать новую схему запугивания, на определенном этапе открыто признаваясь жертвам в обмане.
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«Создать интернет-сайт по продаже авиабилетов — дело нескольких часов. На смену его названия, адреса и внешнего оформления требуется еще меньше времени. Как правило, обман раскрывается не сразу», — объяснили в ведомстве.Это дает злоумышленникам возможность продолжать обман, перемещая ресурс на новую платформу под другим именем.
20 апреля «Радио 1» предупреждало, что телефонные мошенники начали использовать новую схему запугивания, на определенном этапе открыто признаваясь жертвам в обмане.
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Мария Моисеева