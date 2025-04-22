Выманивать деньги у граждан стали мошенники под видом инкассаторов

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Мошенники начали выманивать деньги у россиян, притворяясь инкассаторами. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья со ссылкой на данные Банка России.
«После введения мер, усложняющих проведение сомнительных операций, число мошенничеств с так называемыми «инкассаторами» резко возросло. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками Банка России, и заявляют об атаке на их счета, предупреждая о возможном хищении сбережений. Чтобы защитить деньги, аферисты предлагают воспользоваться бесплатной услугой инкассаторов – подставных курьеров, которые якобы заберут наличные и перевезут их на некий защищённый «специальный счёт», – рассказали в ГУРБ.Там посоветовали не поддаваться на провокации мошенников.
«Если вам поступил такой звонок, не реагируйте и ни в коем случае не передавайте деньги неизвестным. Услугу инкассации могут получать только юридические и физические лица на основании специального договора», – отметили в ведомстве.Там напомнили, что ЦБ РФ не работает с физлицами как с клиентами, не ведёт их счета и не звонит гражданам.
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